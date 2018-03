14.03.2018

Geberit vereinfacht das Marken-Portfolio

Die Geberit Gruppe will die Komplexität ihres Marken-Portfolios entflechten.

Seit bald 150 Jahren steht der Name Geberit für Innovation, hohe Zuverlässigkeit und Funktionalität sowie zeitgemäßen Komfort im Badezimmer. Der Geberit-Hauptsitz ist in Rapperswil-Jona in der Schweiz... - © Geberit Weitere Beiträge zu diesem Artikel Veranstaltungsreihe von Geberit …

Für jede Bauaufgabe die passende Lösung

Mit der Akquisition von Sanitec in 2015 und der damit verbundenen Übernahme einer Vielzahl weiterer Keramikmarken hat Geberit sein Geschäftsfeld in den Bereich Badezimmerprodukte ausgeweitet. Um die Fachzielgruppen und Endkunden in Zukunft noch besser und effizienter ansprechen zu können, soll nun ein weiterer wichtiger Schritt eingeleitet: Ab 2019 werden die Badezimmerprodukte der Marke Keramag unter der Marke Geberit weitergeführt. Ab 2020 werde dieser Prozess mit den Marken Allia, Pozzi Ginori und Sphinx fortgesetzt. Die übrigen Keramikmarken Ifö, IDO, Porsgrund, Twyford, Kolo und Colombo bleiben unter dem Dach der Geberit Gruppe bestehen, um spezifische Installationstechnologien, Produktbereiche, Marktsegmente oder Vertriebskanäle abzudecken.

Um für die Fachzielgruppen und Endkunden eine bessere Orientierung und einen höheren Nutzen bringen, setzt Geberit auf:

eine Verbesserung des Kundendienstes mittels wenigen, umfassenden Informationsmitteln

einen einfacheren Verkauf von integrierten Gesamtlösungen

eine Reduktion der Komplexität in Produktion, Logistik und Produktmanagement

einer Fokussierung auf die Entwicklung von innovativen Badezimmerlösungen

www.geberit.de