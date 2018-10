08.10.2018

Gelungener Auftakt: BVF stellt Vorteile einer neuen Fachgruppe vor

Anfang September lud der Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen (BVF) zum Kick-off-Meeting der Fachgruppe Kühl- und Heizdecken, um die Vorteile einer neuen Fachgruppe auszuloten.

Rund 40 Vertreter von Branchenunternehmen kamen zur Auftaktveranstaltung des BVF.

Die Resonanz der rund 40 Meeting-Teilnehmer war durchweg positiv und übertraf bei Weitem die Vorstellung des BVF, wobei jeder Teilnehmer seine Zielsetzung einbringen konnte. Diese wurden gesammelt und in zwei Arbeitsschwerpunkte unterteilt – Marketing und Technik. In den künftigen im Abstand von vier Monaten stattfindenden Sitzungen sollen folgende Themen vertieft und umgesetzt:

Fehlende Normungen und Regelwerke im Bereich Kühl- und Heizdecken.

Transparenz und Vergleichbarkeit von Systemen unterschiedlicher Hersteller.

Broschüren und Arbeitsblätter rund um die Systemhydraulik.

-Informationsmaterial zur Regelung und Auslegung im Volllast- und Teillastfall.

Im Marketingbereich liegt der Schwerpunkt auf folgenden Themen:

Positive Außendarstellung von Kühl- und Heizdecken.

Zielgruppenorientiertes Vorgehen.

Marktanalyse: Aktueller Stand und Zukunftsaussichten.

Der erste Tagungstermin der Fachgruppe wurde bereits vereinbart: Es ist die konstituierende Sitzung am 08.November in Dortmund. Dann sollen die Aufgaben präzisiert und aufgeteilt werden, wobei das Ziel der neuen Fachgruppe sein wird, die bereits bestehenden Arbeitskreise Marketing, Technik und elektrische Flächenheizung des BVF zu unterstützen. In den Gremien werden technische Richtlinien und Informationen zur Dokumentation der anerkannten Regeln der Technik im Bereich Flächenheizung- und kühlung erarbeitet. Aktuell sind beim BVF mehr als 40 Dokumente verfügbar und weitere in Arbeit, die das Portfolio auch im Bereich Kühl- und Heizdecken ergänzen sollen.

www.flaechenheizumg.de