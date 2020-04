21.04.2020

Gesamte SHK-Branche ist als Teil der Kritis anerkannt

Die gesamte SHK-Branche ist von der Bundesregierung als Teil der Kritischen Infrastruktur (Kritis) eingestuft worden. Industrie, Großhandel und Handwerk der Heizungsbranche gelten folglich als systemrelevante Dienstleistungen.

Mit den Produkten und Dienstleistungen sichert die SHK-Branche u.a. die Versorgung mit Energie, Wasser und Frischluft in Krankenhäusern, Altenheimen und anderen öffentlichen Einrichtungen oder etwa Notdiensteinsätze in Wohnhäusern.

Appell an die Bundesregierung

Die VdZ hatte sich Ende März mit einem Appell an die Bundesregierung gewandt und die Einstufung der gesamten Branchen gefordert. „Wir danken der Bundesregierung für ihr rasches Handeln und die Ausweitung des Kritis-Status auf Industrie und Großhandel. Die Heizungsbranche funktioniert nur als Dreiklang von Industrie, Großhandel und Handwerk und muss als Ganzes betrachtet werden“, sagt Dr. Michael Pietsch, Präsident der VdZ. „Die nächsten Wochen und Monate werden entscheidend sein, was die Eindämmung der Pandemie und das Wiedererstarken der Wirtschaft anbelangt. Die Heizungsbranche ist hier gut aufgestellt. Durch die sehr guten Förderanreize zum Heizungstausch, die durch das Klimapaket seit Jahresanfang geschaffen wurden, sind wir optimistisch, dass wir als Heizungsbranche Konjunkturmotor der Wirtschaft werden können“, so Pietschweiter.

Förderung

Aktuelle Informationen zur Heizungsförderung finden Sie auf dem Verbraucherportal Intelligent heizen: https://intelligent-heizen.info/foerderung-heizung/.

www.vdzev.de