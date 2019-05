13.05.2019

Grohe in Markendoku des TV-Senders n-tv zu sehen

Als erste führende globale Sanitärmarke wurde Grohe vom Wissenssender n-tv in der Markendokumentation „Mega Brands“ porträtiert. In 50 Minuten werden Entwicklung, Neuausrichtung und Erfolgsgeschichte des Unternehmens vorgestellt.

Grohe-CEO Michael Rauterkus bei den Dreharbeiten zur n-tv-Dokumentation.

Die Zuschauer können in der Dokumentation Teil einer spannenden Reise werden, die das Traditionsunternehmen seit seinen Anfängen im Sauerland genommen hat. Am Beispiel Grohe zeigt sich, wie wichtig stetiger Wandel und Entwicklung sind, um langfristig am Markt zu bestehen. Durch Höhen und Tiefen geprägt, habe es die Weltmarke geschafft, sich über die Jahre von einem reinen Hardwarehersteller in einen Player in der Welt des Smart Home zu wandeln und so nicht nur die eigene, sondern auch die Zukunft des Wassers, aktiv zu gestalten, beschreibt das Sanitärunternehmen.

Nur ausgewählte Marken werden als Mega Brand porträtiert

Die n-tv-Produktion Mega Brands porträtiert in dem redaktionellen Format ausgewählte Marken, die Wirtschaft wie Verbraucher nachhaltig geprägt haben. „Es ist für uns eine große Ehre, als Mega Brand Teil des diesjährigen gleichnamigen TV-Formats zu sein. Unsere Innovation beginnt und endet mit dem absoluten Fokus auf den Bedürfnissen und Wünschen der Verbraucher. Was auch immer wir tun – es geht darum, ihnen Produkte und Lösungen an die Hand zu geben, die ihr Leben verändern. Auf diese Weise gestalten wir bei Grohe die Zukunft von Wasser“, sagt Michael Rauterkus, CEO Grohe AG.

Markenporträt gibt faszinierende Einblicke in die Welt von Grohe

Die meisten Menschen nutzen Armaturen mehrmals täglich und auch Duschköpfe und Handbrausen sind in der täglichen Badroutine nicht wegzudenken. Das Grohe-Markenporträt zeigt, wie aufwendig der Weg von Armatur und Co. in die heimischen Badezimmer ist und welche Schritte von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt durchlaufen werden. Hinter dem Erfolg stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marke, die täglich auf ein Neues daran arbeiten, das Markenerlebnis und Qualitätsversprechen „Made in Germany“ weltweit bei Verbrauchern einzulösen.

Erfolgreiche Transformation in einer traditionsbehafteten Branche

Grohe steht als eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen auch für einen erfolgreichen Transformationsprozess in puncto Digitalisierung. Technologische Möglichkeiten der Digitalisierung zeigen sich im Produktionsverfahren wie auch im Produktportfolio des Sanitärherstellers, der eine technologische Klaviatur von A wie Algorithmen für intelligentes Wassermanagement bis Z wie Zerspanungsmechanik in seinen Entwicklungs- und Produktionsprozess sinnvoll integriert. Mit dem additiven 3D-Metalldruckverfahren zeigt das Ende des Markenporträts bei n-tv den Beginn eines neuen Kapitels für Grohe, sich auch in Zukunft stetig erfolgreich neu zu erfinden.

So können Sie die Dokumentation anschauen

Das Grohe-Portät in der n-tv-Dokumentations-Reihe „Mega Brands“ wurde am 7. Mai 2019 um 20.15 Uhr erstmals ausgestrahlt. Jederzeit können Sie die Doku in der n-tv-Mediathek ansehen. Einfach folgenden Link klicken: www.tvnow.de/serien/mega-brands-17582/staffel-4/episode-402-grohe-1591647.

