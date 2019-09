17.09.2019

Grohe: Neuer Geschäftsbereich Watersystems, Filter and Kitchen Channel EMENA

Andrea Bußmann übernimmt zum 1. Oktober 2019 als Senior Vice President den neu gegründeten Geschäftsbereich Watersystems, Filter and Kitchen Channel EMENA bei Grohe.

Grohe, Teil der Lixil Group Corporation, gibt die Gründung eines neuen Geschäftsbereichs bekannt: Watersystems, Filter and Kitchen Channel EMENA. Der Bereich wird sich mit den Produkt-Highlights Grohe Blue und Grohe Red auf das rasante Wachstum der Kategorie Wassersysteme fokussieren. Andrea Bußmann wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 die Position als Senior Vice President Watersystems, Filter and Kitchen Channel EMENA übernehmen. In ihrer neuen Funktion berichtet sie weiterhin an Jonas Brennwald, CEO LWT EMENA und stellvertretender CEO der Grohe AG.

„Wir freuen uns, dass Andrea Bußmann diese Rolle in unserem neuen Geschäftsbereich Watersystems übernimmt“, kommentiert Jonas Brennwald und erklärt: „Der Vertrieb nachhaltiger Produkte wie Grohe Blue und Grohe Red birgt insbesondere auf internationaler Ebene großes Potenzial. Intelligente Küchensysteme stehen im Fokus unserer Verbraucher: Sie sparen Wasser und Energie, reduzieren den CO2-Verbrauch und senken die Abfallbilanz. Andrea Bußmann bringt umfassende Business- und Strategieerfahrung mit. In Kombination mit ihrem tief verwurzelten Branchenwissen und ihrer Erfahrung in der Erschließung neuer Geschäftsbereiche wird sie für Grohe und Lixil in der EMENA-Region auf dem Weg die Zukunft zu gestalten, eine erhebliche Bereicherung darstellen.“

Andrea Bußmann war über 12 Jahre für die Grohe Deutschland Vertriebs GmbH tätig, davon fast sechs Jahre als Regional Vice President für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Unter ihrer Führung hat Grohe ein professionelles Key Account Management etabliert.

Alexander Zeeh übernimmt als Regional Vice President Central Europe

Alexander Zeeh kam im Juli 2019 als Geschäftsführer Deutschland zu Grohe und wird nun die Nachfolge von Andrea Bußmann als Regional Vice President Central Europe antreten. Vor seinem Wechsel zu Grohe war er als Director/Head of Division Home Appliances für Samsung Electronics tätig. „Ich freue mich sehr, dass Alexander Zeeh diese spannende Rolle in einer unserer wichtigsten Regionen übernehmen wird, um das Wachstum in unseren Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter voranzutreiben“, sagt Jonas Brennwald.

