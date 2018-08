28.08.2018

Hasenkamp übergibt moderne WC-Anlage an die Geschäftsführung des VfL Bochum

Innovation und Effizienz zahlen sich aus: Im Zuge der Renovierungsarbeiten des Zugangsbereiches der Geschäftsstelle am Stadioncenter des VfL Bochum 1848 wurden auch die sanitären Anlagen am Zugang West der Stadtwerke Bochum Lounge umgebaut. Mit Hilfe des Meisterbetriebes setzt der VfL in diesem Trakt nun ressourcensparende Wassertechnologien ein.

Hasenkamp unterstützt das VfL-Talentwerk mit einer Spende von 500 Euro. V.l.n.r.: Heinz Hasenkamp, Sebastian Schindzielorz, Lisa Pötter, Ilja Kaenzig. - © www.hasenkamp-bochum.de Weitere Bilder

Aus diesem Grund unterstützt die Hasenkamp GmbH als langjähriger Partner das VfL-Talentwerk mit einer Spende von 500 Euro.

Die Spende wurde anlässlich der symbolischen Schlüsselübergabe für den grundrenovierten Trakt am Freitag, 27. Juli 2018, von Lisa Pötter (Geschäftsleiterin „Bad und Wellness“) und Heinz Hasenkamp (Geschäftsführer Hasenkamp) an die VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig und Sebastian Schindzielorz überreicht.

Nach nur 14-tägiger Umbauphase wurden moderne und energiesparende Toiletten im typischen Hasenkamp-Design umgebaut. „Funktionalität und Ästhetik schließen sich nicht aus, wenn Räume für Menschen gestaltet werden“, erklärt Lisa Pötter. Die Bad-Designerin hat gemeinsam mit dem VfL Bochum 1848 ein zeitloses, sportlich anmutendes und für die Bedürfnisse optimales Designkonzept entwickelt und umgesetzt (Vorher-Nachher-Vergleich in den Bildern).

„Wir freuen uns, dass unser langjähriger Partner wieder einmal unter Beweis gestellt hat, dass er fortschrittlich denkt und handelt“, sagt Ilja Kaenzig, Sprecher der VfL-Geschäftsführung. „Das die von Hasenkamp eingesetzten innovativen Technologien und Designs nicht nur unseren Gästen in der Stadtwerke Bochum Lounge zugutekommen, sondern darüber hinaus auch dem Talentwerk, freut uns und macht die Sache richtig rund.“

Als traditionsreicher wie moderner Handwerks- und Ausbildungsbetrieb engagiert sich Hasenkamp Sanitär Heizung Klima seit Jahrzehnten im Bereich innovativer Technologien und hat einen eigenen Fond als Zuschussförderung für die Umsetzung von regenerativen Techniken und Einbauten von Maßnahmen für barrierefreies und altersgerechtes Wohnen ins Leben gerufen.

„Der VfL Bochum setzt vorbildlich ressourcensparende Wassertechnologien ein, so dass Trinkwasser nicht unnötig vergeudet wird“, erklärt Handwerksmeister Heinz Hasenkamp. „Gern unterstützt unser Unternehmen solche innovativen Projekte aus unserem Hasenkamp-Energiesparfond!“

www.hasenkamp-bochum.de