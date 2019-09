26.09.2019

Heizungstauschaktion fruchtet

Anlässlich der Deutschen Wärmekonferenz hat die Brancheninitiative Zukunft Erdgas eine positive Zwischenbilanz ihrer Heizungsmodernisierungsaktion „Raustauschwochen“ gezogen.

Ein Fachhandwerker erklärt einer Modernisiererin die neue Gasheizung. - © Michael Setzpfandt/Zukunft Erdgas

Seit dem Start der Aktion im Jahr 2017 wurden bereits fast 15.000 veraltete Heizungsanlagen gegen effiziente Gasheizungen ausgetauscht. Die Aktionsrunde läuft noch bis zum 31. Oktober 2019.

„Im Wärmemarkt wurden in den letzten Jahrzehnten große Anstrengungen unternommen, um die Emissionen zu senken. Heute ist er der einzige Sektor, der die Klimaziele für 2020 sogar übertrifft. Doch auf dieser Leistung dürfen wir uns nicht ausruhen. Mit dem Jahr 2030 steht bereits die nächste Klimazielmarke vor der Tür. Deshalb müssen wir das Tempo jetzt noch einmal deutlich anziehen, wenn wir die CO 2 -Emissionen bis dahin weiter reduzieren wollen. Mit den Tausenden im Rahmen der ‚Raustauschwochen‘ gewechselten Heizungen haben wir dafür einen ersten wichtigen Impuls gegeben“, erklärt Dr. Timm Kehler, Vorstand der Brancheninitiative Zukunft Erdgas.

Immer mehr Heizungen werden ausgetauscht

Sechs von zehn Heizungen in Deutschland sind technisch veraltet und emittieren unnötig viele Tonnen CO 2 . Dabei ließen sich durch den Austausch aller veralteten Geräte durch moderne Gas-Heiztechnik schlagartig mindestens 30 Mio t CO 2 einsparen. Damit bietet die Heizungsmodernisierung im Vergleich zu anderen Gebäudesanierungsmaßnahmen höchsten Klimaschutz zum kleinsten Preis, wie eine Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) zeigt.

Durch den Umstieg auf effiziente Gasheizungen können Hausbesitzer nicht nur ihren CO 2 -Ausstoß um knapp ein Drittel senken. Auch ihre Energiekosten verringern sich um etwa 30 %. Beim Wechsel von einer Ölheizung auf ein Gas-Brennwertgerät lassen sich sogar bis zu 36 % der Energiekosten und rund 50 % der CO 2 -Emissionen einsparen. Zusätzlich zu der staatlichen Förderung durch die KfW profitieren Moderisierer während der Raustauschwochen außerdem durch eine Prämie. Die mitwirkenden Heizgerätehersteller belohnen den Heizungstausch zwischen März und Oktober mit einem Zuschuss in Höhe von 200 Euro. Dieser wird seitens der mehr als 60 beteiligten Energieversorger aus acht Bundesländern durch weitere individuelle Boni aufgestockt.

„Jeder kann zum Klimaschutz beitragen. Die ‚Raustauschwochen‘ zeigen, dass auch kleine Maßnahmen wie der Umstieg auf effiziente Gas-Brennwerttechnik im eigenen Zuhause große Klimaschutzwirkung erzielen können. Noch niedriger wird die CO 2 -Last des Eigenheims, wenn Bio-Erdgas eingesetzt oder die Anlage mit Solarthermie kombiniert wird. So wird das Haus zunehmend grüner und wir kommen gemeinsam schnell auf Kurs in Richtung Klimaziel 2030. Wichtig ist jetzt, dass auch die Politik das Potenzial von grünem Gas bei der konkreten Ausgestaltung der geplanten Klimaschutzmaßnahmen im Wärmemarkt berücksichtigt“, fordert Kehler abschließend.

Weitere Informationen

Die Studie „Ein CO 2 -optimiertes Förderregime für die Gebäudesanierung“ des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) ist hier einsehbar.

www.zukunft-erdgas.info