18.04.2018

IFH/Intherm 2018: Positives Resümee

Die IFH/Intherm brachte vom 10. bis 13. April 2018 ein SHK-Netzwerk von 611 Ausstellern mit 40.490 Besuchern im Messezentrum Nürnberg zusammen. Für die SHK-Branche war es wieder eine gute Gelegenheit, sich persönlich ein Bild von der Zukunft ihrer Gewerke zu machen.

Die IFH/Intherm bot an den vier Messetagen einen kompakten und schnellen Marktüberblick über Sanitär, Heizung, Klima und Erneuerbare Energien. Sie hat Themen und Informationsangebote dem deutschen SHK-Handwerk so aufbereitet präsentiert, dass dieses Wissen schnell und gewinnbringend in den eigenen Geschäftsalltag integriert werden kann. In diesem Jahr stand das Top-Thema der Branche, die Digitalisierung, im Fokus. Dabei erwarteten die Fachbesucher unter dem Messeschwerpunkt „Digital vernetzt“ ein Spektrum an neuen Technologien sowie Fachvorträge. Außerdem informierten 73 Firmen die SHK-Unternehmer, Fachplaner, Architekten, Experten der Wohnungswirtschaft sowie Vertreter des Großhandels in persönlichen Gesprächen über digitale Produkte und Lösungen. Für dieses umfassende Angebot gab es in der Befragung von 94,7 % der Besucher die besten Bewertungen.

Wer darüber hinaus mehr über den Einsatz von digitalen Heizungen im Smart Home der Zukunft erfahren wollte, informierte sich beispielsweise über die EEBUS-Initiative. Auf dem Stand des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) bekam das SHK-Handwerk erstmalig auf einer deutschen SHK-Messe in Live-Demonstrationen intelligentes Energiemanagement präsentiert. Großer Vorteil für die Handwerker ist die einfache Installation nach dem Motto plug & play.

Die beiden Beispiele „Digital vernetzt“ und „EEBUS“ zeigen, wie die IFH/Intherm sich ergänzend zur Produktschau auch als Wissensplattform positioniert. Gefragt nach den wichtigsten Zielen für ihren Messebesuch waren Weiterbildung, Suche nach Neuheiten und die Pflege von Geschäftsbeziehungen die Top-3-Gründe. Dabei lagen in der Besuchergunst die Bereiche Sanitär- und Heizungstechnik gleich auf. Beide Themen waren auch die Schwerpunktthemen auf dem Forum Handwerk, das in den neu gestalteten Stand der SHK-Fachverbände integriert war. So erhielten die Fachbesucher dort beispielsweise Informationen über neue Lösungen in der Badvorfertigung sowie über die neue Badstudie der VDS, die auf der IFH/Intherm vorgestellt wurde.

Auf sehr große Resonanz stieß die Premiere der Fachtagung „Lebendige Ortsmitte“, die sich an Bürgermeister, kommunale Entscheidungsträger, Bauamtsleiter, Stadtplaner und -entwickler richtete. Gezielt nachgefragt wurden unter anderem die SHK-Kernthemen Energetische Heizungssanierung sowie barrierefreie Sanitärlösungen im sozialen Wohnungsbau. Über 160 Teilnehmer folgten der Einladung.

Positive Aussichten

In einer unabhängigen Umfrage sagten acht von zehn IFH/Intherm-Besuchern, dass die wirtschaftliche Situation sich verbessern wird bzw. gleich bleibt. Die IFH/Intherm wurde ihrem Ruf als Messe der Entscheider gerecht: Sechs von zehn Besuchern sind bei Investitionen in den Betrieb bzw. Kaufentscheidungen ausschlaggebend. Dieser Umstand zahlte auch auf das Zufriedenheitskonto der Aussteller ein. 89 % der Firmen vergaben Topbewertungen hinsichtlich der Besucherqualität an ihren Messeständen. Und das Fazit der Messebesucher fiel bei 94 % ebenfalls sehr positiv aus. Aufgrund der auf der IFH/Intherm erhaltenen Informationen, sind sich 89 % sicher, dass sie vom 21. bis 24. April 2020 wieder die Messe in Nürnberg besuchen werden.

Stimmen zur Messe

Klaus Plaschka, Geschäftsführer der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH: „Die IFH/Intherm löste ihr Versprechen als Deutschlands wichtigste SHK-Messe im Jahr 2018 ein. Dies belegen eindrucksvoll die nach FKM-Richtlinien gezählten Aussteller und Besucher. Auch wenn die Entscheiderquote auf der Messe phänomenal war, denken wir sehr stark auch an die nächste Generation der Entscheider. Daher werden wir unser Fortbildungsangebot für 2020 gerne noch weiter ausbauen, um trotz hoher Auftragslage wieder mehr junge Gesellen und Meister für den Besuch zu mobilisieren.“

Joachim Butz, Vorsitzender des IFH-Fachbeirats sowie Vorsitzender des SHK-Fachverbandes Baden-Württemberg: „Ausgehend von den Messeerfahrungen vor der IFH/Intherm und den vollen Auftragsbüchern unserer Betriebe, kamen viele Aussteller mit gespannten Erwartungen nach Nürnberg. Doch diese wichen bereits am ersten Messetag einer sehr positiven und zuversichtlichen Stimmung, die bis zum Schluss anhielt. Denn alle wissen, dass die IFH/Intherm die wichtigste Kontaktmesse zwischen Industrie und dem SHK-Handwerk darstellt. Erfreulich war auch zu sehen, dass der neu gestaltete Stand der SHK-Fachverbände mit seinem Beratungsangebot bei unseren Mitgliedern sehr gut ankam!“

Michael Hilpert, Landesinnungsmeister des SHK-Fachverbandes Bayern: „Die IFH/Intherm war die einzige SHK-Messe, auf der sich nur eingeführte Industriemarken präsentieren. Dies machte sich unweigerlich in der hohen Angebotsqualität bemerkbar. Es freut mich ganz besonders, dass das Einzugsgebiet der IFH/Intherm sich dieses Jahr erneut erweitert hat. Auch in diesem Jahr kamen wieder mehr SHK-Kollegen aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Außerdem geht ein Dankeschön an die Großhandelshäuser, die uns in der Besucherlogistik stark unterstützt haben.“

www.ifh-intherm.de