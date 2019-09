16.09.2019

Initiative „HandwerkN“ – Nachhaltigkeit in Handwerksbetrieben stärken

Die Initiative „HandwerkN“ entwickelt Werkzeuge für zukunftsfähiges Wirtschaften und bietet Forum für Nachhaltigkeit im Handwerk. Die Auftaktveranstaltung ist am 19.09.2019 in Berlin.

Die Initiative HandwerkN – Nachhaltigkeit in Handwerksbetrieben stärken lädt am 19. September 2019 zur Auftaktveranstaltung nach Berlin. Anmeldung unter zwh.de/auftakt-nachhaltiges-handwerk. - © ZWH

Mit dem Projekt „HandwerkN – Nachhaltigkeit in Handwerksbetrieben stärken!“ bietet die Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e. V. (ZWH) Betriebsinhabern ein Forum zur Vernetzung und gemeinsamen Arbeit an der Zukunftsfähigkeit ihrer Unternehmen. Bis Mitte 2020 bringt das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt in den HandwerkN-Werkstätten Führungskräfte und andere Fachleute zusammen, um praxisorientierte Werkzeuge zum nachhaltigen Wirtschaften im Handwerk zu entwickeln. Die Auftaktveranstaltung findet am 19. September 2019 in Berlin statt.

Leitfrage

Wie können Führungskräfte im Handwerk ihren Betrieb nachhaltig – das heißt mit Blick auf ihre betriebswirtschaftliche und gesellschaftliche Verantwortung – stabil für die Zukunft aufstellen? An dieser Frage will die ZWH gemeinsam mit Handwerkerinnen und Handwerkern arbeiten.

Einladung zur Auftaktveranstaltung

Zur Auftaktveranstaltung am 19.09.2019 in der Alten Börse Marzahn lädt das Projektteam Pionierinnen und Pioniere der Nachhaltigkeit im Handwerk ein, von ihren Erfahrungen zu berichten. Außerdem können interessierte Unternehmen ihre Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit präsentieren, zum Beispiel mit einem eigenen Infostand. Die Plätze sind begrenzt, eine Anmeldung ist aktuell noch möglich unter zwh.de/auftakt-nachhaltiges-handwerk.

Zur Auftaktveranstaltung wird mit der Website www.nachhaltiges-handwerk.de nicht nur eine bundesweite Informationsplattform zur Nachhaltigkeit im Handwerk veröffentlicht. Hier können ausgewählte Handwerksbetriebe auch ihr nachhaltiges Engagement für eine breite Öffentlichkeit sichtbar machen, frei nach dem Motto: „Tue Nachhaltiges und rede darüber!“. Interessierte Betriebe können sich mit ihrer Anfrage per E-Mail an die ZWH wenden: nachhaltiges-handwerk@zwh.de.

Regionale Workshops zur Nachhaltigkeit

Bis Mitte 2020 wird das Projektteam in regionalen Workshops, den HandwerkN-Werkstätten, Führungskräfte im Handwerk zur Mitarbeit vor Ort einladen. Mit dem Leitfaden Nachhaltigkeit im Handwerk und dem Nachhaltigkeits-Navigator werden gemeinsam nutzerfreundliche Management-Werkzeuge entwickelt, die in Zukunft alle Handwerksbetriebe für eine Bestandsaufnahme zur eigenen Nachhaltigkeit und die Formulierung der eigenen, nachhaltigen Zukunftsstrategie nutzen können. Das Fundament für die Arbeit bildet der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, ein Berichtsstandard für Unternehmen und andere Organisationen, der vom Rat für Nachhaltige Entwicklung ausgearbeitet wurde.

Mit dem vom Bundesbildungsministerium geförderten Projekt leistet die ZWH einen Beitrag zum Nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung. Mehr zum Projekt gibt es unter zwh.de/projekte/nachhaltigkeit-in-handwerksbetrieben-staerken.

Die Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e. V. (ZWH) ist eine bundesweit tätige Dienstleistungseinrichtung für alle handwerklichen Bildungsstätten mit Sitz in Düsseldorf und Berlin.

www.zwh.de