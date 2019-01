28.01.2019

Innovative Start-ups auf der ISH

Der Spitzenverband der Gebäudetechnik (VdZ) bietet Start-ups aus den Bereichen Gebäude- und Sanitärtechnik auf der ISH 2019 die Möglichkeit, sich als Aussteller zu präsentieren und Ideen im Forum vorzustellen.

„Im Rahmenprogramm der Start-up@ISH profitieren Fachbesucher und Aussteller während der gesamten Messewoche von spannenden Impulsvorträgen rund um die Potentiale für und von Start-ups in der Gebäude-... - © VdZ

Der VdZ organisiert die Sondershow Start-up@ISH (in der Galleria 1) gemeinsam mit der Messe Frankfurt und den weiteren Trägern BDH, FGK, VDS und ZVSHK. „Im Rahmenprogramm der Start-up@ISH profitieren Fachbesucher und Aussteller während der gesamten Messewoche von spannenden Impulsvorträgen rund um die Potentiale für und von Start-ups in der Gebäude- und Sanitärtechnikbranche“, erklärte VdZ-Geschäftsstellenleiterin Kerstin Vogt Mitte Januar.

Branchenpartner und Gründer treffen

Bei einem Sundowner kommen Sie am 12. März, ab 17 Uhr in lockerer Atmosphäre mit Branchenpartnern und Start-up-Gründern ins Gespräch, so der VdZ. Mit neuen Kontakten und frischen Ideen starten Sie am 14. März, von 8:30 Uhr bis 10 Uhr, beim Start-u-Frühstück in einen erfolgreichen Messetag, heißt es weiter aus Berlin. Beim Start-up-Speeddating am 12. und 14. März sollen Interessierte in 8-Minuten-Gesprächen schnell und intensiv spannende Start-ups und potentielle Geschäftspartner kennenlernen können.

www.vdzev.de