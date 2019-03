18.03.2019

ISH 2019: Rekordhoch internationaler Besucher

190.000 Besucher (2017: 198.810*) aus 161 Ländern (2017: 153) kamen 2019 zur ISH. Fünf Tage lang stellten auf dem Frankfurter Messegelände insgesamt 2.532 Aussteller (Inland: 868, Ausland: 1.664) aus 57 Ländern ihre Produktneuheiten vor. Gleichzeitig steigerte sich die Internationalität der Besucher: 66 % (2017: 64 %) der Aussteller und fast 48 % (2017: rund 40 %) der Besucher kamen aus dem Ausland.

Diese Zahlen bestätigen der ISH – Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Klima – ihre Bedeutung für Besucher und Aussteller des In- und Auslands. Das erklärt auch Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt: „Die ISH hat erneut bewiesen, dass sie alle internationalen Branchenplayer vernetzt. Nur gemeinsam können so die politisch gesteckten Klimaschutzziele erreicht werden – natürlich im persönlichen Diskurs hier auf der ISH. Dazu hat auch die Änderung der Tagesfolge auf Montag bis Freitag beigetragen.“

Die besucherstärksten Länder waren China, Italien, Niederlande, Frankreich, Schweiz, Großbritannien, Polen, Belgien, Österreich und die Tschechische Republik. Industrie und Handwerk stellten die größten Besuchergruppen. Zudem bestätigen die Kennzahlen der Marktforschung mit 97 % die Zufriedenheit der Besucher mit dem gezeigten Angebot.

Die Konjunkturaussichten bewerten sowohl Aussteller als auch Besucher positiv. Ausstellerseitig sehen 92 % diese als gut oder befriedigend. Bei den deutschen Ausstellern liegt dieser Wert sogar bei 93 %. Besucherseitig sind es 92 %, bezogen auf deutsche Fachbesucher 94 %.

Intersec Forum: Sicherheit als großes Thema

Parallel zur ISH endete erfolgreich die vierte Konferenz für vernetzte Sicherheitstechnik am Mittwoch (13. März) nach zwei intensiven Konferenztagen. 320 Fachleute aus dem In- und Ausland aus der Planung, Installation und dem Betrieb vernetzter gebäudetechnischer Anlagen nahmen an der Konferenz teil (2017: 180 Teilnehmer).

ISH 2021

Die nächste ISH findet vom 22.–26.03.2021 in Frankfurt am Main statt.

www.ish.messefrankfurt.com

*FKM-zertifiziert