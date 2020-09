23.09.2020

ISH Digital Startup Speed-Dating

Die VdZ hat ihr Startup-Konzept coronafest gemacht und veranstaltet am 14.10.2020 mit ISH Digital Startup Speed-Dating das erste Online-Speed-Dating im Bereich der Gebäudetechnik. Während des Speed-Datings können sich Startups, etablierte Unternehmen und Investoren aus der SHK-Branche in zwölfminütigen Sessions miteinander vernetzen.

„Endlich geht es, nach einer coronabedingten Pause, mit unseren Startup-Veranstaltungen wieder weiter. Damit das möglich ist, haben wir gemeinsam mit unseren Partnern unser Format verbessert. Am 14. Oktober startet das erste ISH Digital Startup Speed-Dating. Anders als zuvor werden die Begegnungen und die Diskussionen im digitalen Raum stattfinden. Mit diesem neuen Konzept können wir die Wünsche an ein Netzwerkformat mit Startups absolut stimmig umsetzen: eine passgenaue Vernetzung von Startups, Unternehmen und Investoren in effektiven, kurzen Sessions, die sich perfekt in die ohnehin vollen Terminkalender einfügen. Ich bin mir sicher, dass wir an den Erfolg unserer bisherigen, analogen Startup-Formate anschließen und diesen weiter steigern können“, sagt Kerstin Vogt, Geschäftsführerin der VdZ.

Ablauf des ISH Digital Startup Speed-Dating

Das ISH Digital Startup Speed-Dating findet am 14.10.2020 zwischen 10.00 und 11.30 Uhr statt. Interessenten finden alle wichtigen Informationen hier. Teilnehmer können sich kostenlos bis zum 13.10.2020 registrieren. Anschließend errechnet ein Matching-Algorithmus die passenden Dates. Während des Events können die Teilnehmer über ihren Zeitplan die jeweiligen Video-Chat-Räume betreten, um konkrete Kooperationen und Geschäfte zu besprechen oder sich über Produkte und Services zu informieren. Die einzelnen Dates dauern zwölf Minuten, danach haben die Teilnehmer drei Minuten Zeit zum Wechseln.

Kooperationspartner des ISH Digital Startup Speed-Dating

Die VdZ führt im Zusammenhang mit der Weltleitmesse ISH bereits seit 2018 Startup-Veranstaltungen durch. Das ISH Digital Startup Speed-Dating wurde zusammen mit dem Innoloft Netzwerk und der ISH erarbeitet. Unterstützt wird das neue Online-Format von namhaften Partnern. Dazu zählen neben den Trägerverbänden der ISH, Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH), Fachverband Gebäude-Klima (FGK), Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS), Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), weitere Verbände aus dem ISH-Spektrum wie Deutscher Großhandelsverband Haustechnik (DG Haustechnik) und Bundesverband Schwimmbad & Wellness (bsw).

Das Wichtigste in Kürze

Was: ISH Digital Startup Speed-Dating Wer: Startups, Unternehmen und Investoren aus der SHK-Branche Wann: 14.10.2020, 10.00-11.30 Uhr Wie: Anmeldung bis 13.10.2020, 9.00 Uhr möglich. Die Teilnahme ist kostenlos. Infos: https://ish.innoloft.com/

www.vdzev.de