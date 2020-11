30.11.2020

„Kommunikator des Jahres“ heißt Herbert Bachler

Der Gröbminger Unternehmer hat in seiner Kategorie mit dem Podcast InstallateurTV überzeugt. Die PR-Panther-Verleihung 2020 der WKO ist nicht nur eine Auszeichnung für den Netzwerker, sondern ein Sieg für das gesamte SHK-Handwerk.

Ging der Steirer mit der Einstellung „Dabei sein ist alles“ in das Projekt rein, so kam er mit einem dicken Grinsen raus. Er schafft es, eine Krise als Chance zu nutzen. Als langjähriger Insider der Installateur-Branche nutzte er Wissen und Kontakte und rief zu Jahresbeginn den InstallateurTV-Podcast ins Leben.

Herbert Bachlers Podcast kommt in der Branche gut an

Kollegen seiner Branche teilten Erfahrungen und gaben Tipps vorm Mikrofon. Die Bandbreite der Themen reicht dabei von Neuerungen am Markt bis hin zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen. Bereits nach ein paar Folgen verzeichnete sein Podcast mehrere Tausend Follower in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Seine Partner unterstützen ihn in jeglicher Hinsicht, so hat er beispielsweise in der Zwischenzeit seinen täglichen Fixplatz im deutschen Baustellensender SHK-Radio.

Bachler sieht seinen InstallateurTV-Podcast als ein Gemeinschaftsprojekt der Branche und somit auch als einen Sieg für das gesamte SHK-Handwerk. Diese Auszeichnung möchte er auch nutzen, um sich bei seinem Netzwerk zu bedanken. Ihre Stimmen waren es, welche ihn zum Kommunikator des Jahres gemacht haben.

www.bachler.at