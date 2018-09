25.09.2018

Konsumgenerationen 2018: Bedeutung für Strategie und Management

Konsumenten bestimmen zunehmend selbst, was sie für Luxus halten. Die vorliegende Studie zeigt, wie die einzelnen Konsumgenerationen – von der Silent Generation bis zur Generation Z – ticken. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es zwischen ihnen? Und was bedeutet das für Strategie und Management, insbesondere für den Bereich Bauen & Wohnen?

Titelbild der Studie Konsumgenerationen 2018. In der Studie liegt der Fokus auf den Werten, Einstellungen sowie dem Entscheidungs- und Kaufverhalten von Premium- und Luxuskunden mit einer Vertiefung in... - © KEYLENS und INLUX 2018 Weitere Bilder

Die klassische Konsumgüter-Industrie kann Konsumenten nicht mehr im Detail diktieren, was Luxus ist. Das entscheiden sie zunehmend selber. Generationenübergreifend betrachtet, erneuert sich das Luxusverständnis alle 10-20 Jahre. Die Strategieberatung Keylens und die Luxus-Experten von Inlux untersuchten nun erstmals und neu die fünf lebenden Konsumgenerationen – von der Silent Generation über die Baby Boomer und Generation X hin zu den „jüngeren“ Millennials (Generation Y) und der Generation Z. Werte, Einstellungen sowie das Entscheidungs- und Kaufverhalten von Premium- und Luxuskunden wurden erforscht und eine Vertiefung in folgenden fünf Branchen erarbeitet: Bauen & Wohnen, Touristik, Fashion & Retail, Banken & Versicherungen sowie Gesundheit & Beauty.

Wichtig für das Management: der Generationen-Split

Generationen sind keine statischen Cluster. Geprägt durch geschichtliche Ereignisse oder Umbrüche in der Gesellschaft, entwickeln sie sich in sich weiter. Daher ist die Kenntnis der Generationen für das Management von Marken und Produkten höchst relevant: einerseits vor dem Hintergrund der zunehmenden Kaufkraft der jungen Generationen Gen Z und Gen Y und andererseits im Hinblick auf den Neuerfindungswillen der älteren Generationen. Denn alt sein erfährt gesellschaftlich eine völlig neue Bedeutung. Keylens und Inlux prägten für dieses Phänomen der jungen Alten den Begriff „SAYAH“ – Silver Ager Young At Heart – eine neue, relevante Zielgruppe. Es lässt sich beobachten, dass sich alte Menschen an jungen Menschen orientieren. Im Sinne eines reziproken Lernens.

Aus Management-Sicht ergeben sich aus dem Generationen-Split wesentliche Fragen, wie beispielsweise: Müssen Produkte, Marketing und Vertrieb angepasst bzw. differenziert werden? Oder: Welche besondere Chance liegt in der aktuellen Veränderungsdynamik von Baby Boomern und Silent Generation für Unternehmen und ihre Marken? Diese Fragen werden in den Management-Implikationen der Studie beantwortet.

Generationenübergreifend – einige Gemeinsamkeiten

Gesundheit und Selbstoptimierung sind der neue Luxus: Für 81 % aller Studienteilnehmer (höchster Durchschnittswert über alle Generationen) bedeutet Luxus Gesundheit. Materieller Luxus verliert damit weiter an Bedeutung. In Anbetracht höherer Lebenserwartung investieren jüngere Generationen zunehmend in Gesundheit und Work-Life-Balance . Ältere fokussieren zunehmend auf Präventionsmedizin zur Vermeidung von Krankheit und Steigerung der (Er-)Lebensfähigkeit. Alle Generationen übernehmen Verantwortung für ihre Gesundheit und überlassen dies weder dem Zufall noch dem alleinigen Geheiß von Medizinern.

Generationenspezifisch – einige Unterschiede

Millenials: der Neo-Jetset, der neue Luxus-Maßstäbe setzt. Legt man die Ergebnisse dieser Studie zugrunde, dann sind die Millennials die neue Leitzielgruppe für Premium und Luxus . Sie legen Wert auf zeitgemäßen Qualitätskonsum, begehren Luxus in seiner materiellen wie immateriellen Form. Sie wollen das Leben genießen, sind aber beständige Selbstoptimierer: trendaffin, genuss- und bildungsorientiert, leistungsbereit und gleichermaßen freizeit- und erlebnisorientiert.

Management-Implikationen: Bauen & Wohnen

Potenzial-Zielgruppe Millennials: Die Immobilien-, Bau- und Einrichtungsbranche sollte die Generation der 24- bis 35-Jährigen als große Wachstumschance begreifen und junge Produkt-, Service- und Vermarktungskonzepte entwickeln.

Diese und viele weitere Ergebnisse hält die Studie Konsumgenerationen bereit. Erste Reaktionen der Kunden von Keylens und Inlux zeigen, dass sie Anlass gibt zur vertiefenden Reflexion und als Ergänzung zu klassischen Zielgruppen-Modellen dienen kann. Detailliertere Ergebnisse können hier heruntergeladen werden.

Datenerhebung

Typ Online-Befragung Befragungsdauer Durchschnittlich 25 Minuten Feldzeit September 2017 Befragte Personen 750 Konsumenten, zu gleichen Teilen a) männlich und weiblich und b) die fünf Konsumgenerationen repräsentierend

