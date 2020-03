16.03.2020

Neue Initiative pro Trinkwasser

Der „Deutsche Verein der qualifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene – DVQST e.V.“ wurde von im September 2019 in Höpfingen gegründet. Die qualifizierten Sachverständigen wollen sich künftig für die Belange der Hygiene in Trinkwasserinstallationen einsetzen.

Sauberes, gesundes Trinkwasser aus der häuslichen Wasserleitung steht im Fokus von Bauherren, Planern und Errichtern. Die Vorgaben des Umweltbundesamtes zur Einhaltung von technischen Maßnahmen- und Grenzwerten im Trinkwasser werden immer konsequenter von den Behörden gefordert, und trotzdem gibt es immer mehr bekannte Fälle von Legionellenbefall in Trinkwasserinstallationen.

Hygiene in Trinkwasser soll sichergestellt werden

Der jüngst gegründete „Deutsche Verein der qualifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene – DVQST e.V.“ kümmert sich zukünftig gezielt darum, die Qualität bei Planung, Bau und Betrieb von Trinkwasserinstallationen zu sichern und zu fördern. Oberstes Gebot ist die Sicherstellung der Trinkwasserhygiene durch Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den gesetzlichen Vorgaben der TrinkwV.

Die Gründer des Vereins sind qualifizierte Sachverständige für Trinkwasserhygiene. Sie wollen erreichen, dass Planer, Installateure und Betreiber besser über die Vorgaben von Gesetzen und Regelwerken informiert sind. An qualifizierte Sachverständige für Trinkwasserhygiene stellen sie hohe Qualitätsansprüche – müssen diese doch die Planung, die Ausführung und den Betrieb von Trinkwasserinstallationen rechtssicher und regelwerkskonform bewerten können. Für das hierzu erforderliche, hohe Wissensniveau werden entsprechende Bildungsmöglichkeiten und Wissensforen angeboten. Der DVQST e.V. fungiert ebenso als Informations- und Beratungsstelle für Behörden und Ämter, als auch als Schlichtungsstelle in strittigen Fragestellungen für alle Betroffenen. Zudem wird er sich durch Mitarbeit in den entsprechenden Gremien dafür einsetzen, dass Regelwerke sowie gesetzliche Vorgaben verständlicher und konsistenter formuliert sowie Interpretationslücken geschlossen werden.

www.dvqst.de