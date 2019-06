17.06.2019

Neue Marke von Nordwest

Dort, wo es in Verhandlungen besonders preissensibel zugeht, zum Beispiel im Objektgeschäft, unterstützt die Nordwest-Haustechnik ab sofort ihre Handelspartner mit der neuen Marke Base Pro.

Vier Sortimente gibt es bereits: Wannen, Keramik, Armaturen und Badmöbel. Ab 2020 folgen noch Accessoires, Badheizkörper, Duschabtrennungen und Brausen. „Mit unserer Exklusivmarke Delphis ließ sich bislang nicht die unterste Preisstufe bedienen – also haben wir Base Pro etabliert, um den Händlern in ihrer Arbeit entgegen zu kommen“, erläutert Ali Daour, Nordwest-Produktmanager Sanitär, das Konzept hinter der neuen Marke. Bei den Handelspartnern kommt diese Ergänzung gut an, denn der Preisabfangjäger eröffnet neue Absatzmöglichkeiten. „Der Markt erfordert es, in allen Preiskategorien breit aufgestellt zu sein und sich nicht nur auf eine Zielgruppe zu konzentrieren“, so Daour abschließend.

www.nordwest.com