18.09.2018

Neue Richtlinie VDI 6000 Blatt 1

Passende sanitäre Ausstattung für jedes Gebäude: Die neue Richtlinie VDI 6000 Blatt 1 beschreibt die Grundlagen der Ermittlung des Bedarfs an Ausstattung und Ausführung von Sanitärräumen und gehört zur Richtlinienreihe VDI 6000.

Die neue Richtlinie VDI 6000 Blatt 1 „Sanitärtechnik; Sanitärräume; Bedarf und Ausstattung; Grundlagen" gehört zur Richtlinienreihe VDI 6000.

Die Richtlinienreihe VDI 6000 beschreibt die Ermittlung des Bedarfs an Sanitärgegenständen und die Ausstattung und Ausführung von Sanitärräumen in Abhängigkeit von der Nutzung und gibt Hinweise zur Ausführung. Der Entwurf der neuen Richtlinie VDI 6000 Blatt 1 behandelt zunächst die Grundlagen. Aspekte von Sanitärräumen für spezielle Nutzungen, wie Wohnungen und Hotelzimmer (private Nutzung), Arbeitsstätten, Gesundheitswesen und Pflegebereich, öffentlicher Bereich (Sportstätten, Gaststätten) sowie Kindergärten, Kitas und Schulen werden in den Folgeblättern beschrieben.

Zur Sicherstellung des sicheren und wirtschaftlichen Erstellens und Betreibens von sanitärtechnischen Anlagen ist das frühzeitige Festlegen der erforderlichen Flächen für die sanitären Ausstattungsgegenstände und Installationsbereiche notwendig. Hinsichtlich der Trinkwasserhygiene müssen die gesetzlichen Bestimmungen und insbesondere die Richtlinie VDI/DVGW 6023 beachtet werden. VDI 6000 Blatt 1 dient ergänzend zu Verordnungen und Vorschriften als Leitfaden für die Planung, Errichtung und den Betrieb. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wird in der Richtlinie auch die barrierefreie Gestaltung berücksichtigt.

Herausgeber der Richtlinie VDI 6000 Blatt 1 „Sanitärtechnik; Sanitärräume; Bedarf und Ausstattung; Grundlagen“ ist die VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik (GBG). Die Richtlinie ist im September 2018 als Entwurf erschienen und kann ab sofort zum Preis von EUR 86,20 beim Beuth Verlag per Telefon: +49 30 2601-2260 oder hier bestellt werden. Außerdem sind Onlinebestellungen unter www.vdi.de/6000 möglich. VDI-Mitglieder erhalten 10 % Preisvorteil auf alle VDI-Richtlinien. Es besteht die Möglichkeit zur Mitgestaltung der Richtlinie durch Stellungnahmen entweder über das elektronische Einspruchsportal oder eine schriftliche Mitteilung an die herausgebende Gesellschaft (gbg@vdi.de). Die Einspruchsfrist endet am 31.05.2019. VDI-Richtlinien können in vielen öffentlichen Auslegestellen kostenfrei eingesehen werden.

