16.03.2020

Neue Strategie bei Purmo

Purmo beschließt eine verstärkte strategische Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse und die weltweiten Herausforderungen durch Umweltschutz, knapper werdende Ressourcen und die steigende Weltbevölkerung. Die daraus resultierenden Maßnahmen: nachhaltigere Produkte und ein höherer Grad der Systemintegration

Die zunehmende Komplexität von Heiz- und Kühlsystemen wird künftig nur noch aus der Systemperspektive zu meistern sein. Systemintegration ist deshalb ein zentrales Thema der Neuausrichtung von Purmo. - © Purmo Deutschland

„Die zunehmende Komplexität von Heiz- und Kühllösungen wird nur aus der Systemperspektive zu meistern sein“, berichtet Markus Reiner, Leiter Vertrieb und Marketing von Purmo Deutschland. „Hierbei geht es nicht nur um ein komplettes und aufeinander abgestimmtes Produktangebot, bestehend aus Heizkörpern, Flächenheizungen, Regelungstechnik, Zubehör sowie Elektroheizungen. Es geht auch um die Unterstützung von Verkauf, Planung und Bauprozess mit flankierenden Dienstleistungen und um einen minimalen Ressourceneinsatz über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. “ Ein Beispiel für die steigenden Anforderungen sind Gebäude mit sehr guter Wärmedämmung. Ist die Wärmeübertragung nicht in der Lage, auf Störgrößen wie zusätzliche Wärmequellen angemessen zu reagieren, führt das zu Mängeln bei der thermischen Behaglichkeit und zur Energieverschwendung.

Gründe für die Strategie-Wende

Motivation für die Neuausrichtung liefern Prognosen, nach denen die aktuelle Weltbevölkerung in 30 Jahren die Zahl von fast 10 Mrd. Menschen erreichen soll. Über zwei Drittel davon werden in Städten leben und die überwiegende Zeit in Gebäuden verbringen. Das zeigt, wie wichtig ein gesundes und komfortables Innenraumklima bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz ist. Dies gilt gleichermaßen für Gewerbeimmobilen und Privathäuser. Auch Umfragen im Rahmen der Neuausrichtung haben die Relevanz dieser Themen aufgezeigt.

Partner für alle Belange rund um thermischen Komfort

Schon heute steht der Spezialist für Wärmeübertragung in Gebäuden für innovative Produkte und eine Expertise, in die innovatives Design, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse sowie umfangreiches Know-how in der industriellen Fertigung einfließen. Der neue strategische Ansatz wird einen weiteren Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Ressourcenschonung in Gebäuden liefern. Für die Kunden – vom Großhändler über den Fachplaner und Installateur bis zum Endkunden – will Purmo seine Position als starker und zuverlässiger Partner für alle Belange rund um den thermischen Komfort in Innenräumen weiter ausbauen. Die Neuausrichtung wird der Hersteller auch durch eine neue Bildsprache und ein neues Logo, das den integrativen Ansatz betont, begleiten.

