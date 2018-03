28.03.2018

Neue VDI-Richtlinie für Wärmepumpen

Die neue Richtlinie VDI 4645 soll bei der Planung und Dimensionierung von Heizungsanlagen für kleine und mittlere Wohngebäude helfen, bei denen eine Wärmepumpe zum Einsatz kommt.

Für Fachhandwerker, die Heizsysteme mit Wärmepumpen planen, installieren bzw. betreiben, stellt das neue Blatt 1 der VDI 4645 ein Schulungskonzept bereit.

Um eine hohe Energieeffizienz zu erreichen, sind eine korrekte Planung, die sorgfältige Installation und der optimale Betrieb von enormer Bedeutung, so der Verein Deutscher Ingenieure (VDI). Das neue Blatt 1 der VDI 4645 stellt nun ein Schulungskonzept bereit, mit dem Fachleute weitergebildet werden, die an Planung, Errichtung und Betrieb derartiger Anlagen beteiligt sind. Ziel der Schulungen ist die Vermeidung von Fehlfunktionen, Betriebsstörungen oder Schäden sowie die Optimierung von Wärmepumpenanlagen. Die Bewertung der Qualität von Heizungsanlagen mit Wärmepumpen setzt laut VDI eine entsprechende Qualifikation und Berufserfahrung der an der Planung, Dimensionierung, Errichtung, Betrieb und Wartung von Wärmepumpenanlagen und ihrer Komponenten beteiligten Personen voraus.

Fachhandwerker als Zielgruppe

Die Richtlinie befasst sich ausschließlich mit Warmwasser-Heizungsanlagen in Ein- und Mehrfamilienhäusern, die mit Wärmepumpen betrieben werden. Die bei der Trinkwassererwärmung zu beachtenden Besonderheiten sind Inhalt der Schulungen nach VDI 4645 Blatt 1; auf die Tätigkeiten zur Wartung solcher Anlagen wird an dieser Stelle nicht eingegangen. Schwerpunkt des Schulungskonzepts sind die Richtlinien VDI 4645 „Heizungsanlagen mit Wärmepumpen in Ein- und Mehrfamilienhäusern – Planung, Errichtung, Betrieb“ sowie die VDI 4640 Blatt 2 „Thermische Nutzung des Untergrunds – Erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen“ und die VDI 4650 Blatt 1 „Berechnung der Jahresarbeitszahl von Wärmepumpenanlagen – Elektrowärmepumpen zur Raumheizung und Trinkwassererwärmung“. Zielgruppen der Schulungen mit VDI 4645 Blatt 1 sind unter anderem Planer, Anlagenbauer, Fachhandwerker, Betreiber und Produktentwickler in der herstellenden Industrie.

Erhältlich beim Beuth Verlag

Herausgeber der Richtlinie VDI 4645 Blatt 1 „Heizungsanlagen mit elektrisch angetriebenen Wärmepumpen in Ein- und Mehrfamilienhäusern; Planung, Errichtung, Betrieb; Schulungen, Prüfungen, Qualifizierungsnachweise“ ist die VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt (GEU). Die Richtlinie ist zum Preis von 72,60 Euro beim Beuth Verlag (Tel.: 030 2601-2260) erhältlich und ersetzt den Entwurf von Juni 2017.

