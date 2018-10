15.10.2018

Neues F&E-Zentrum: Vaillant feiert Richtfest

Die Vaillant Group hat am 12. Oktober das Richtfest ihres Forschungs- und Entwicklungszentrums am Stammsitz in Remscheid gefeiert.

Die Vaillant Group feiert Richtfest: Symbolisch schlugen die drei Vaillant-Geschäftsführer Dr. Andree Groos (2. v. l.), Dr.-Ing. Norbert Schiedeck (Mitte) und Dr. Stefan Borchers (2. v. r.) den letzten... - © Vaillant Group Weitere Beiträge zu diesem Artikel Vaillant: Neue Fertigungslinie für Wärmepumpen

„Im Beisein zahlreicher Vertreter der Stadt Remscheid, der am Bau beteiligten Unternehmen und weiterer Gäste schlugen die drei Geschäftsführer der Vaillant Group symbolisch den letzten Nagel in einen Dachbalken“, teilte das Unternehmen mit. Das Richtfest markiert den Abschluss der Rohbauarbeiten. Auch die Verbindungsbrücke des Forschungs- und Entwicklungszentrums zum angrenzenden Werk ist bereits fertiggestellt. Aktuell erfolgen der Innenausbau und die umfangreichen gebäudetechnischen Arbeiten.

Konzept zur Abwärmenutzung

Das rund 54 Mio. Euro teure Forschungs- und Entwicklungszentrum wird im fertigen Zustand aus drei Gebäudeteilen bestehen: zwei Verwaltungsgebäuden und einem Testcenter. Das Testcenter wird über 230 Prüfständen Platz bieten – davon allein 40 Prüfstände für Wärmepumpen. Den Angaben zufolge nutzt der Heiztechnikhersteller die gesamte Abwärme seiner Prüfstände für die Beheizung der Gebäude und reduziert damit sowohl den Energieverbrauch als auch die CO 2 -Emissionen.

www.vaillant-group.com