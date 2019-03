05.03.2019

Panasonic und Systemair kooperieren

Panasonic und Systemair gaben Ende Februar auf der Messe Climatizacion 2019 in Madrid bekannt, künftig gemeinsam integrierte und nachhaltige Lösungen zur Beheizung und Klimatisierung von Wohn- und Gewerbeimmobilien zu entwickeln.

Gaben auf der Climatizacion 2019 in Madrid ihre strategische Partnerschaft bekannt: Toshiyuki Takagi (links), Executive Officer der Panasonic Corporation und Präsident von Panasonic Air-Conditioner, sowie...

Panasonic produziert Wärmepumpen in Pilsen

Durch die Zusammenarbeit von Panasonic, einem Konzern der Lösungen zum Heizen, Lüften und Klimatisieren bietet, und dem auf Lüftungs- und Klimatechnik spezialisierten Unternehmen Systemair sollen „die vorhandenen Technologien und das Know-how beider Parteien genutzt werden, um neue Trends im europäischen Markt für HLK-Anlagen zu setzen“, teilte die Panasonic Marketing Europe GmbH Ende Februar mit.

Kaltwassersatz mit Wärmepumpenfunktion

Als erstes Gerät der Zusammenarbeit kündigt Panasonic einen kompakten Kaltwassersatz mit Wärmepumpenfunktion an. Die neuen Systeme können individuell konfiguriert werden, um maßgeschneiderte Lösungen für einzelne Projekte (auch für kleinere Projekte im Gewerbebereich) zu realisieren und erfüllen so die Anforderungen und Wünsche der Kunden, heißt es weiter aus Wiesbaden. Im Zuge der Kooperation von Panasonic und Systemair sollen die Kaltwassersätze stetig weiterentwickelt und mit neuen innovativen Funktionen ausgestattet werden. Ziel ist nach Unternehmensangaben, die Effizienz von Kaltwassersätzen und Wärmepumpen weiter zu steigern und sich so zum Technologieführer im europäischen Markt zu entwickeln. Unterstützt wird dies auch durch die Verwendung der Smart-Cloud-Benutzeroberfläche von Panasonic, die eine Fernsteuerung und -wartung per Mausklick ermöglicht.

Energieeffizienz optimieren

„Wir sehen große Synergieeffekte, um den steigenden Anforderungen unserer Kunden in Fragen der intelligenten Ressourcennutzung gerecht zu werden, sowie eine langfristige Geschäftsperspektive auf einem sich dynamisch entwickelnden europäischen Markt“, sagte Toshiyuki Takagi, Executive Officer der Panasonic Corporation und Präsident von Panasonic Air-Conditioner. Seinen Aussagen zufolge passen die „Produktpalette und der Erfahrungsschatz von Systemair in der HLK-Branche gut zu unserem Bestreben, den Kunden einen außergewöhnlichen Nutzen, intelligente Funktionen und hohe Produktqualität zu bieten.“ Roland Kasper, CEO von Systemair ergänzte: „Gemeinsam wollen wir das Management von Gebäuden verbessern, die Energieeffizienz optimieren, die CO2-Bilanz verbessern und die Energiekosten senken. Durch diese Partnerschaft können wir innovative Lösungen anbieten, die eine gewichtige Rolle bei der Entwicklung von Gebäuden der Zukunft spielen werden.“

