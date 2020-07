09.07.2020

Restart: Seminarbetrieb bei Viega wieder mit breitem Angebot an Fachschulungen

Nach den Corona-bedingten Einschränkungen der vergangenen Wochen kehrt Systemanbieter Viega zu einer immer weitergehenden Normalisierung des Seminarbetriebs zurück.

In den Seminar­centren Attendorn und Großheringen werden seit Mitte Juni wieder regelmäßig Schulungen zu den Kompetenzthemen „Erhalt der Trink­wasser­güte“, „Schall- und Brandschutz“, „Installationstechnik“, „Flächen­temperierung und Planung“ durchgeführt. Grundlage dafür ist ein umfassendes Hygienekonzept, unter anderem mit den obligatorischen Desinfektions­maßnahmen, unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln und einer reduzierten Teilnehmerzahl.

„Die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze hat sich zwar verringert. Das Seminarprogramm an sich bleibt aber unverändert, also genauso umfangreich wie immer“, so Dieter Hellekes, Leiter Viega Sales Service Deutschland und gesamtverantwortlich für den Seminarbetrieb: „Wer also beispielsweise an einer der zertifizierten Hygieneschulungen nach VDI 6023 Kategorie A und B oder einer der zahlreichen weiteren Fachkurse teilnehmen möchte, sollte sich möglichst schnell unter viega.de/Seminare über die aktuellen Termine informieren und am besten direkt anmelden.“

Aktuelle Schulungen

Die Viega-Schulungen in den Seminarcentren Attendorn und Großheringen gehören zu den besonders häufig nachgefragten Qualifizierungs­angeboten der SHK-Branche. Insgesamt werden mittlerweile jedes Jahr mehr als 700 Veranstaltungen zu über 20 Fach­themen angeboten, an denen viele Fachplaner und Fachhand­werker, aber auch Facility Manager oder Betreiber in großer Zahl teilnehmen.

Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie wurde jedoch auch bei Viega das Seminarprogramm 2020 jäh gestoppt. Bereits Mitte Juni konnten die Schulungen in den Seminarcentren Attendorn und Großheringen aber auf Basis eines Hygienekonzeptes, das weit über die gesetzlich geforderten Standards hinausgeht, wieder aufgenommen werden.

Eine umfassende Übersicht des aktuellen Viega-Schulungsprogramms findet sich hier. Mit der Online-Anmeldung erhalten alle Teilnehmer rechtzeitig vor Seminarbeginn ausführliche Informationen zu den notwendigen Hygieneregeln, so dass sie sich entsprechend vorbereiten können. Und falls jemand seinen Mund-Nasen-Schutz vergessen haben sollte, kein Problem: Auch dafür hat Viega eine Lösung.

Im Gespräch: Dieter Hellekes, Leiter Viega Sales Service Deutschland