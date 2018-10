23.10.2018

Service-Champion: Elements gelingt der Titel-Hattrick

Besondere Auszeichnung für die über 230 Elements-Ausstellungen bundesweit: Zum dritten Mal in Folge landete Elements bei der Studie „Service-Champions“ auf Platz 1 der Badausstatter und feiert damit den Titel-Hattrick im erlebten Kundenservice.

Badausstellungskonzept Elements landet auch 2018 zum dritten Mal in Floge auf dem ersten Platz. Zudem erhielt das Unternehmen in der branchenübergreifenden Gesamtwertung „Service-Champions" das Silber...

Elements: Hansa wird Premium-Partner

Deutschlands größtes Service-Ranking wurde in Kooperation mit der Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue, der Goethe-Universität Frankfurt am Main und der Tageszeitung Die Welt erstellt. Das Ergebnis auch im aktuellen Jahr: Das Zusammenspiel von Fachhandwerkern und Badverkäufern kommt an.

Bei der breit angelegten Befragung wurden mehr als 1,5 Millionen Kundenurteile zu mehr als 3.000 Unternehmen und über 300 Branchen ausgewertet. Je Unternehmen bzw. Marke werden in der Regel mindestens 500 und maximal 1.000 Kundenstimmen eingeholt. In die Service-Rangliste fließen sowohl Meinungen und Erlebnisse aktueller als auch ehemaliger Kunden ein. Die zentrale Frage dabei: Wie nehmen die Verbraucher den erlebten Service wahr? Das Badausstellungskonzept Elements landet auch 2018 auf dem ersten Platz und wurde zudem in der branchenübergreifenden Gesamtwertung „Service-Champions“ mit dem Siegel in Silber gekürt.

Bernhard Haider, bundesweit verantwortlich für das Ausstellungskonzept: „Zum dritten Mal in Serie zur Nummer 1 im Kundenservice gewählt zu werden, freut uns natürlich sehr. Die Auszeichnung bestätigt einmal mehr, dass wir mit unserem Konzept des Teamworks von Fachhandwerkern und Badverkäufern den richtigen Kurs eingeschlagen haben. Und zugleich ist der Titel Ansporn, um mit weiteren innovativen Lösungen die Bedürfnisse des Endkunden auch in Zukunft optimal abzudecken.“

www.elements-show.de