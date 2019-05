29.05.2019

SHK Essen: Hotspot der Branche

Vom 10. bis zum 13. März 2020 geht die SHK Essen zum 28. Mal in der Messe Essen an den Start.

Als erstes Branchenhighlight des Jahres wird die Fachmesse erneut zum Anziehungspunkt für SHK-Profis aus Handwerk, Installation, Planung und Beratung. Aussteller erhalten mit der SHK Essen eine attraktive Plattform, um einem Fachpublikum Innovationen und Trends aus den Bereichen Sanitärobjekte und Sanitärinstallationen, Heizungstechnik, Lüftungs- und Klimatechnik sowie digitales Gebäudemanagement zu präsentieren. Im Vergleich zur Vorveranstaltung liegt der Buchungsstand zum jetzigen Zeitpunkt auf einem höheren Niveau. Premiere feiern die Themeninseln „Forum Lüftungs- und Klimatechnik“ und „Campus SHK Bildung“, die interessierten Unternehmen weitere attraktive Ausstellungsoptionen bieten.

Essen macht den Unterschied: Inmitten einer pulsierenden Wirtschaftsregion zieht die SHK Essen nicht nur SHK-Profis aus Westdeutschland an. Verstärkt kommen die Fachbesucher aus Frankreich und den Benelux-Ländern in die Ruhrmetropole, um sich über aktuelle Technikinnovationen und neue Designtrends zu informieren. Damit öffnet die Messe ihren Ausstellern die Tür in neue, interessante Märkte. Die SHK Essen zeichnet sich zudem durch kaufstarkes Fachpublikum aus: Zwei Drittel aller Besucher besitzen Einkaufs- und Beschaffungskompetenzen. Um diese interessanten Zielgruppen zu erreichen, gibt es für Aussteller vielfältige Möglichkeiten der Messeteilnahme. Die Optionen reichen von der individuellen Standgestaltung bis zur kompakten Präsentation auf Gemeinschaftsständen.

Neue Messe Essen schafft optimale Bedingungen für erfolgreiche SHK-Geschäfte

Zur Laufzeit der SHK Essen 2020 wird die Modernisierung des Essener Messegeländes abgeschlossen sein. Dann finden Aussteller optimale Bedingungen für eine erfolgreiche Messeteilnahme vor. Die neue Hallenstruktur gibt der Fachmesse ein schärferes Profil und den Besuchern eine optimale Orientierung. Im linken Teil der Halle 1 und der gesamten Hallen 2 und 3 sind Unternehmen aus den Bereichen Heizungstechnik, Lüftungs- und Klimatechnik, Regenerative Energiesysteme sowie Gebäudeleittechnik und Gebäudemesstechnik zu finden. Alle Marktführer wie etwa Viessmann, Vaillant, Wolf, Weishaupt, Stiebel Eltron, Bosch und Danfoss haben ihre Messeteilnahme zugesagt. Der obere Teil der Halle 5 sowie die Hallen 6, 7 und 8 widmen sich den Sanitärobjekten, der Sanitärinstallation sowie der Wassertechnik. Hier haben bereits Kaldewei, Villeroy & Boch, Bette, Duravit, Hansa, Hansgrohe, Schell, Viega, Geberit, BWT und Grünbeck ihre Teilnahme bestätigt. Im rechten Teil der Halle 1 stellen EDV-Unternehmen ihre Lösungen vor wie beispielsweise Hottgenroth Software und Trimble. Werkzeuge und weitere Betriebsausstattung werden im unteren Teil der Halle 5 präsentiert. Mit dabei ist die Firma Rothenberger.

SHK Essen präsentiert neue Gemeinschaftsstände

Ein Drittel der SHK-Besucher interessiert sich für den Bereich Lüftungs- und Klimatechnik. Dem trägt die SHK Essen Rechnung, indem sie 2020 zum ersten Mal das „Forum Lüftungs- und Klimatechnik“ in Halle 2 anbietet. Unternehmen haben hier die Möglichkeit, gezielt Produkte aus dem Bereich Lüftung und Klima aufmerksamkeitsstark zu präsentieren. Ein begleitendes Vortragsprogramm garantiert eine hohe Besucherfrequenz. Darüber hinaus ist auch eine individuelle Messebeteiligung möglich. Mit eigenen Ständen vertreten sind zum Beispiel Remko und Trox.

Der Bildungsgemeinschaftsstand „Campus SHK Bildung“ bietet 2020 erstmalig und einmalig in NRW den optimalen Rahmen, um Fach- und Nachwuchskräfte mit Bildungsinstitutionen und Unternehmen zusammenzubringen. Vom Studium bis zur Meisterausbildung werden Bildungsangebote und Karrieremöglichkeiten der Branche aufgezeigt. Als Aussteller sind alle SHK-nahen Bildungsträger angesprochen. Abgerundet wird das Thema durch einen zweitägigen Bildungs-Kongress, der vom Fachverband SHK NRW, ideeller Träger der Messe und mitgliedsstärkster SHK-Landesverband Deutschlands, organisiert wird.

www.messe-essen.de

www.shkessen.de