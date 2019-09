02.09.2019

Stetig steigende Baupreise: besonders Heizanlagen betroffen

Der Anstieg der Baupreise ist ein Trend, mit dem sich die gesamte Baubranche seit Jahren auseinandersetzen muss. Die Jahresanalyse 2019/2020 von BauInfoConsult zeigt: Fast jeder Vierte der 525 befragten Bauakteure geht davon aus, dass Preiszuwächse am deutlichsten bei Heizanlagen spürbar werden.

Bauakteure wurden gebeten, die Frage „Bei welchen Gebäudeteilen werden die Baupreise am deutschen Bau künftig am stärksten zulegen?“ zu beantworten. Mit 24 % sind es die Heizanlagen, die laut Aussagen... - © BauInfoConsult, Jahresanalyse 2019/2020

Seit dem Jahr 2018 sind die Baupreise regelrecht explodiert – mit einem zuletzt statistisch erfassten Baupreis-Anstieg von fast 5 % zwischen Mitte 2018 und Mitte 2019. Dabei zeigen Studienergebnisse, dass manche Gebäudeteile besonders hohe Preiszuwächse haben.

Die Düsseldorfer Baumarktforscher von BauInfoConsult haben im Zusammenhang mit ihrer jährlich erscheinenden Branchenstudie die Bauakteure unter anderem um eine Einschätzung gebeten, bei welchen Gebäudeteilen sie die stärksten Baupreiszuwächse erwarten. 24 % der 525 befragten Protagonisten am Bau gehen davon aus, dass die Preiszuwächse am deutlichsten bei Heizanlagen spürbar werden. Fast jeder fünfte Interviewte erwartet darüber hinaus besonders starke Preissprünge bei den Fassaden und Dämmungen (17 %). Preissteigerungen werden daneben auch für Arbeiten an der Außenhülle, Putz- & Farbanstriche (13 %) sowie generell im Bad- und Sanitärbereich (11 %) erwartet.

Als relativ preisstabil sehen die Bauakteure hingegen Gebäudeteile wie beispielsweise Fußböden bzw. Decken, Kellerbereiche sowie Brandschutzsysteme oder die Haustechnik im Allgemeinen. Allerdings zeigen die Ergebnisse, dass die befragten Planer, Bauunternehmer, SHK-Installateure sowie Maler und Trockenbauer insgesamt betrachtet doch recht pessimistisch sind, was ein nahes Ende des Baupreis-Auf und -Abs betrifft.

Über die Studie

Die Einschätzungen zu den zukünftigen Baupreisen entstammen der Jahresanalyse 2019/2020, der jährlichen Baustudie von BauInfoConsult. Auf Basis von über 580 Interviews unter Architekten, Bauunternehmern, Malern/Trockenbauern, SHK-Installateuren und Herstellern behandelt die Studie unter anderem Themen wie:

Baukonjunktur und zentrale Kennzahlen,

regionale Bauprognosen 2020 und 2021,

Brand Funnel für zentrale Baumarken, Markenentscheidung und Servicenachfrage,

Bautrends und Entwicklungen, Nachfrage- und Produkttrends am Bau,

Smart Home in Deutschland,

Kommunikations- und Einkaufsverhalten in der Baubranche sowie

Marketing- und Budgettrends.

Die Jahresanalyse 2019/2020 kann zu einem Preis von 595 Euro zzgl. MwSt. bei BauInfoConsult bestellt werden. Mehr Informationen erhalten Interessierte von Christian Packwitz unter 0211 301 559-10 oder per E-Mail an info@bauinfoconsult.de.

www.bauinfoconsult.de