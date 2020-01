21.01.2020

Stiebel Eltron übernimmt Mehrheit der Anteile an Zimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme

Der Haustechnikhersteller Stiebel Eltron GmbH & Co. KG wird – vorbehaltlich ausstehender Genehmigungen – neuer Mehrheitsanteilseigner an der Zimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme GmbH & Co. KG, die im Heizungsmarkt mit den Marken Proxon und Atarus präsent ist.

„Es handelt sich um eine strategische Partnerschaft, die für beide Seiten große Vorteile bietet“, kommentiert der Geschäftsführer des Luftheizungsspezialisten aus Freudenberg im Siegerland, Benedikt Zimmermann. „Stiebel Eltron genießt in der Branche und bei Endkunden gleichermaßen eine große Reputation. Mit diesem Big Player der Haustechnikbranche im Rücken sind wir noch stärker aufgestellt, so dass die weiterhin erfolgreiche Entwicklung der Marken Proxon und Atarus gesichert ist.“

Auch Dr. Nicholas Matten, Geschäftsführer von Stiebel Eltron, sieht Vorteile für beide Partner: „Mit seinen Produkten ist das Unternehmen Zimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme in einem Marktsegment erfolgreich, dessen Bedeutung in den vergangenen Jahren vor dem Hintergrund der sich stetig verbessernden energetischen Qualität der Gebäudehüllen kontinuierlich zugenommen hat und das gleichzeitig noch riesiges Potenzial bietet: der Lüftungsheizung im Neubaubereich. Während Stiebel Eltron sich in der Vergangenheit auf Wärmepumpen-Heiztechnik fokussiert hat, die mit wassergeführten Verteilsystemen kombiniert wird, ist unser neuer Partner schon seit vielen Jahren mit innovativer Luft-Luft-Wärmepumpentechnik in Deutschland präsent. Über die Beteiligung partizipieren wir damit zukünftig ein Stück weit in einem Marktsegment, das wir selbst nicht oder nur mit Sonderlösungen bedienen.“

