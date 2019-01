30.01.2019

Studiengang „Zertifizierter TGA-Manager“: Interesse ist groß

Der BTGA hat in Kooperation mit der Frankfurt School of Finance & Management den passgenauen Studiengang für die Branche entwickelt.

„Es zeigt sich deutlich, dass wir mit diesem völlig neuen Zertifikatsstudiengang dem Bedarf der Branche nach Weiterbildung und Qualifikation in hohem Maße Rechnung tragen“, sagte Hermann Sperber, Präsident des BTGA – Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. „Das schnelle Erreichen der Mindestteilnehmerzahl und die große Nachfrage offenbaren, wie wichtig es ist, das nötige Know-how für Führungsaufgaben zu vermitteln.“ Der neue Studiengang startet am 19. März 2019 auf dem Frankfurt School Campus.

In diesem neuen Zertifikatsstudiengang vermitteln Dozenten der Frankfurt School sowie Branchenexperten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das erforderliche fachliche Wissen, um sich den wachsenden Anforderungen in den Bauprozessen stellen zu können. Darüber hinaus lernen sie, ihre Führungsqualitäten zu entwickeln und zu stärken. Damit werden die Qualifizierungsangebote der Branche der Technischen Gebäudeausrüstung um einen Studiengang erweitert, der entwickelt wurde, um die Fach- und Führungsqualitäten in der TGA und am Bau auszubauen.

Informationen zum Studiengang finden Sie unter www.fs.de/tga. Direkt zum Anmeldeformular geht es hier lang.

www.btga.de