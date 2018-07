31.07.2018

„Symposium Wohnungslüftung“ des FGK

Am 8. Oktober 2018 findet in Stuttgart das „Symposium Wohnungslüftung“ des Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) statt.

Die Veranstaltung fördert den fachlichen Austausch im Spannungsfeld zwischen Energieeffizienz und thermischer Behaglichkeit. Denn die energie- und klimaschutzpolitischen Vorgaben und Zielsetzungen der Bundesregierung sowie der EU üben einen enormen Einfluss auf den Gebäudebereich – sowohl im Neubau wie auch in der Sanierung – aus. Die geforderte Senkung des Energiebedarfs von Wohngebäuden zwingt zur Reduktion der Lüftungswärmeverluste und damit zu einer dichten Bauweise. Gleichrangig dazu müssen jedoch auch Anforderungen an Innenraumluftqualität und thermische Behaglichkeit positioniert werden, um die Lebensqualität in Gebäuden zu erhalten und zu verbessern.

Die Veranstalter

Veranstalter des Symposiums sind der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK), das Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung Stuttgart (IGTE) sowie die RWTH Aachen.

Innovationspotenziale und Wissenstransfer fördern

Ziel des Symposiums ist es, den Wissenstransfer zwischen Forschung und Industrie zu för-dern, Innovationspotenziale zu erschließen und die Nutzenorientierung weiter zu entwickeln. Referenten aus der Wissenschaft und Praxis geben Einblicke in die unterschiedlichen Aspekte der Wohnungslüftung und präsentieren Forschungs- und Studienprojekte.

An wen richtet sich das Symposium?

Das Symposium richtet sich an Hersteller und Planer von Wohnungslüftungsanlagen,

Architekten, Wohnbaugesellschaften und Forschungseinrichtungen. Details zum Vortragsprogramm und Anmeldeformular finden Sie unter http://www.mail.fgk.de/Flyer_Sympo-sium_WL_181008.pdf oder oder bei der FGK-Geschäftsstelle in Bietigheim-Bissingen (E-Mail: info@fgk.de)

www.fgk.de