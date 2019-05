21.05.2019

Trox übernimmt die tschechische KS Klima-Service a.s.

Die Trox GmbH erwirbt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 31. Mai 2019 den tschechischen Marktführer für Luftfilter, die KS Klima-Service a.s., zu 100 %. Dazu wurde am 14. Mai 2019 ein Anteilskaufvertrag unterzeichnet.

Thomas Mosbacher und Udo Jung (Trox GmbH) bei der Vertragsunterzeichnung. Im Hintergrund (v. l.): Petr Hrubý, Jan Berger, Miloš Veselý (KS Klima-Service a.s.), Thomas Klamp (Trox GmbH) und Ludger Bökmann... - © Trox GmbH

Die KS Klima-Service a.s., gegründet 1993, produziert in Pribram, nahe Prag. Schwerpunkt des Geschäftes sind Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Luftfiltern für Klima- und Lüftungsanlagen sowie für Sonderfiltereinrichtungen in der industriellen Filtration.



Unter der neuen Firmierung Trox KS Filter a.s. wird die bisherige Geschäftsführung in Pribram mit Jan Berger (Vorsitzender) für den Vertrieb, Petr Hrubý für die Technik und Miloš Veselý für die Finanzen ihre Aufgaben weiter wahrnehmen.



Thomas Mosbacher, Geschäftsführer Finanzen, Personal und IT der Trox GmbH, erläutert: „Wir freuen uns, dass Thomas Klamp, Leiter der Filtertechnik der Trox GmbH, in die Geschäftsführung der tschechischen Tochtergesellschaft eintritt und auch die Integration in die Trox Group führt.“



Udo Jung, Geschäftsführer Vertrieb, Technik und Produktion der Trox GmbH, erklärt: „Ziel ist es, die Filterkompetenzen der Trox Group zu stärken, Produktionssynergien zu nutzen und den Standort weiter auszubauen. Darüber hinaus erweitern wir mit dem Erwerb der KS Klima-Service unsere Präsenz in Osteuropa.“

www.trox.de