06.06.2019

Umfrage zur kontrollierten Wohnraumlüftung

co2online startet Umfrage zur kontrollierten Wohnraumlüftung mit dem Fachhandwerk. Alle, die mitmachen, können ein Raumluftmessgerät und eine Wetterstation im Wert von 200 Euro gewinnen.

Umfrage zur kontrollierten Wohnraumlüftung für ausführende Akteure wie z. B. Fachhandwerker.l - © co2online

Bei Neubau und Sanierung sind durch Ventilatoren gestützte Lüftungen nach wie vor eher selten. Vielen Bauherren und Nutzern sind die Vorteile nicht bewusst. Aber auch Planer und Fachhandwerker sind sich häufig nicht sicher, welche Lösung im konkreten Fall wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist.

Mit der Befragung möchte die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online ein klareres Bild der Technologiewahrnehmung auf Seiten ausführender Akteure erlangen und herausfinden, was Handwerker und Fachplaner von dieser Technologie halten – und was ihnen an Informationen fehlt.

Die Ergebnisse der Umfrage wird co2online dazu nutzen, passende Informations- und Fortbildungsangebote rund um die kontrollierte Wohnraumlüftung für Fachplaner, Architekten, Energieberater und Handwerker zu entwickeln.

Unter allen Teilnehmern wird ein Raumluftmessgerät und eine Wetterstation von netatmo im Wert von 200 Euro verlost.

Zur Umfrage geht’s hier lang: www.praxistest-kwl.de/umfrage.