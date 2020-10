08.10.2020

Vaillant Group wird klimaneutral

Die Vaillant Group wird klimaneutral. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Remscheider Heiztechnikspezialist eine ambitionierte, langfristige Klimastrategie entwickelt. Bis zum Jahr 2030 reduziert die Vaillant Group ihre eigenen CO2-Emissionen um 50 %.

„Mit der neuen Klimastrategie erreicht die Vaillant Group bereits ab diesem Jahr eine vollständige Kompensation der CO 2 -Emissionen, die aus dem Produktions- und Geschäftsbetrieb entstehen. Mit den drei Elementen Halbierung der CO 2 -Emissionen bis 2030, Umstellung auf Energie aus erneuerbaren Quellen und der Entwicklung und Beteiligung an Aufforstungsprojekten wird die CO 2 -Neutralität kurzfristig und nachhaltig erreicht. Eine vollständige Dekarbonisierung bis 2050 setzt zwingend voraus, dass in den Jahren nach 2030 die Gas- und Stromnetze schrittweise vollständig auf erneuerbare Energie umgestellt werden“, so Dr.-Ing. Norbert Schiedeck, Vorsitzender der Geschäftsführung der Vaillant Group.

Halbierung der CO2-Emissionen bis 2030

Mehr als 90 % der weltweiten CO 2 -Emissionen der Vaillant Group entstehen an den Produktionsstandorten und durch die Nutzung von Firmenfahrzeugen. Um die CO 2 -Emissionen bis 2030 zu halbieren, setzt das Unternehmen künftig an Standorten, an denen dies noch nicht geschehen ist, Elektrizität weitestgehend aus erneuerbaren Energiequellen ein. Bereits heute bezieht die Vaillant Group in vielen Ländern, darunter Deutschland, Großbritannien und Frankreich, elektrische Energie aus erneuerbaren Quellen. Zudem investiert die Vaillant Group in die Steigerung der Energieeffizienz von Produktionsanlagen und Gebäuden. Durch den steigenden Anteil von Fahrzeugen mit klimafreundlichen Antrieben reduzieren sich die jährlichen CO 2 -Emissionen der Fahrzeugflotte bis 2030 um rund 50 %. Zusammen senken diese Maßnahmen den CO 2 -Ausstoß von jährlich rund 60.000 Tonnen im Jahr 2018 bis 2030 auf unter 30.000 Tonnen. Damit leistet die Vaillant Group ihren Beitrag dazu, die Erderwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen.

Ausgleich von CO2-Emissionen durch Aufforstungsprojekte

Der zweite Schwerpunkt der Klimastrategie der Vaillant Group sieht vor, verbleibende Emissionen bereits ab diesem Jahr durch Aufforstungsprojekte auszugleichen. Wälder sind in der Lage, das klimaschädliche Treibhausgas CO 2 aus der Atmosphäre kurzfristig aufzunehmen und langfristig zu binden. Die Vaillant Group legt im Rahmen langfristiger Projekte neue Waldflächen in Schwellenländern an. Derzeit laufen Planung und Auswahl konkreter Projekte in Mittel- und Südamerika. Besonders im Fokus stehen dabei Naturwald sowie Agroforstwirtschaft, ein landwirtschaftliches Produktionssystem, das Elemente des Ackerbaus mit Elementen der Forstwirtschaft kombiniert. Die neu angelegten Waldflächen kompensieren die nach den Reduktionsmaßnahmen verbleibenden Emissionen bis 2030 vollständig. Um bereits ab 2020 klimaneutral zu sein, erwirbt die Vaillant Group CO 2 -Zertifikate aus bereits bestehenden, zertifizierten Aufforstungsprojekten.

Nachhaltigkeitsprogramm Seeds

Die Vaillant Group bündelt ihre globalen Nachhaltigkeitsaktivitäten seit 2011 in dem strategischen Programm Seeds. Der Programmname steht für S ustainability in Environment, Employees, Development & Solutions and Society (Nachhaltigkeit in den Fokusfeldern Umwelt, Mitarbeiter, Entwicklung & Lösungen sowie Gesellschaft). In diesen Fokusfeldern wurden verbindliche, messbare Nachhaltigkeitsziele bis 2020 festgelegt, konkrete Maßnahmen umgesetzt und die erzielten Ergebnisse laufend überprüft. Mit der Neuauflage von Seeds setzt sich die Vaillant Group in den vier Fokusfeldern neue Nachhaltigkeitsziele bis zum Jahr 2030 – die Klimaneutralität des Unternehmens, bereits ab diesem Jahr, ist eines davon. Dabei kann der Heiztechnikspezialist auf ein solides Fundament bauen. Zwischen den Jahren 2010 und 2020 hat die Vaillant Group ihre CO 2 -Emissionen und ihren Energieverbrauch bereits um rund 30 % (in Relation zu den Fertigungsminuten) reduziert. Damit hat sie ihr selbst gestecktes Ziel – eine Reduzierung um 25 % bis 2020 – deutlich übertroffen. Aufgrund der konsequenten Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie wurde die Vaillant Group im Jahr 2015 mit dem renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis als nachhaltigstes Großunternehmen Deutschlands ausgezeichnet.

