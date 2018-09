24.09.2018

VDMA Armaturen Mitgliederversammlung 2018 – neuer Vorstand gewählt

Auf seiner Mitgliederversammlung wählte der VDMA Fachverband Armaturen einen neuen Vorstand. Veränderte Anforderungen in den Bereichen Handel und Kommunikation stehen im Fokus der Armaturenbranche.

Der neue Vorstand VDMA Armaturen (v.l.n.r.): Wolfgang Burchard (Geschäftsführer, VDMA Armaturen), Andreas Dornbracht (Dornbracht), Axel Weidner (Mankenberg), Rupprecht Kemper (Gbr. Kemper), Rolf Kummer...

VDMA: Umsatz der Gebäudearmaturenhersteller lahmt

Für die nächsten vier Jahre gehören dem Gremium des VDMA Fachverband Armaturen an: Axel Weidner, Mankenberg GmbH, als Vorsitzender des Fachverbandes und Andreas Dornbracht, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG als dessen Stellvertreter. Ihnen zur Seite stehen weitere Vorstände: Heinz Eckardt Beele (IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH), Rupprecht Kemper (Gebr. Kemper GmbH + Co. KG), Rolf Kummer (Armaturenfabrik Franz Schneider GmbH + Co. KG) und Martin Leser (Leser GmbH & Co. KG).

Kommunikation: gefragt in Produktion und Vermarktung

„Das Kernthema dieser Zeit ist die Kommunikation. Nicht nur im Bereich vernetzter Produktion, sondern auch in der Vermarktung unserer Leistungen. Digitale Marktbearbeitung wird weiter an Stellenwert gewinnen und alt hergebrachte Werkzeuge ablösen“, erklärte Axel Weidner in seiner Antrittsrede im Rahmen der Mitgliederversammlung. Andreas Dornbracht betonte ebenfalls, dass die Branche sich offen für neue Marktchancen zeigen müsse. Gerade die Gebäudearmaturenhersteller kämen trotz guter Rahmenbedingungen im Inland nicht umhin, sich besonders auf Märkte im Ausland zu konzentrieren.

Online-Plattformen und Internethandel

Oliver Prothmann, Präsident des Bundesverbandes für Onlinehandel (BVOH), griff diese These in seinem Vortrag „Es bleibt nichts, wie es ist!“ im Rahmen der Mitgliederversammlung der Gebäudearmaturenindustrie auf. Mit der Frage „Wollen Sie David oder Goliath sein?“ rückte er die Positionierung der Hersteller gegenüber den Riesen des Online-Handels wie Amazon oder noch größeren chinesischen Händlern in den Mittelpunkt. Da der dreistufige Vertrieb nicht auf ewig aufrecht zu erhalten sei, müssten die Hersteller selbst Online-Plattformen anbieten und zu Partnern der Internet-Händler werden. Dies setze die Bereitstellung entsprechender Daten voraus, auf deren Grundlage man unter anderem eine „digitale Brücke“ nach China schlagen könne, um dort den eigenen Vertrieb zu stärken.

Zum Abschluss der Veranstaltung beleuchtete der bekannte Medien-Experte Prof. Dr. Gerald Lembke in seinem Vortrag „Digitales Marketing – jetzt aber richtig!“ wie wichtig eine strategische digitale Marktberabeitung für den Erfolg mittelständischer Unternehmen ist. Eben mal ein Facebook-Profil oder eine LinkedIn-Gruppe angelegt und dann über Monate nicht mit Inhalten versorgt, wird keinen Erfolg bringen, erklärte Professor Lembke. 99 % der Posts blieben beim Zielpublikum ohnehin wirkungslos. Es verlange eine Kommunikationsstrategie, in der alle Medienkanäle crossmedial orchestriert werden. Er forderte die Unternehmen auf, sich auch personell so aufzustellen, dass der Wandel vom Käufer- zum Verkäufermarkt erfolgreich gemeistert werden könne.

„In den kommenden vier Jahren werden wir uns gemeinsam mit dem Vorstand insbesondere Fragestellungen, die sich aus dem digitalen Wandel unserer Branche ergeben, widmen“, betonte Wolfgang Burchard, Geschäftsführer des ­VDMA Fachverbandes Armaturen, mit Blick auf die zukünftige Agenda des Fachverbandes.

arm.vdma.org