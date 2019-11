11.11.2019

Viessmann eröffnet neues Werk in China

Gemeinsam mit Partnern und Kunden weitet Viessmann sein Engagement in China aus. Das Familienunternehmen hat in der Stadt Pinghu nahe der Metropole Shanghai ein neues Werk errichtet, das am 5. November 2019 eingeweiht wurde.

Auf einer Fläche von 12.000 m² werden Gas-Wandgeräte für den chinesischen Markt gefertigt. Zum Standort gehört auch ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für neue Technologien und Services.

Noch mehr Nähe zu Partnern und Lieferanten

„Wir sehen ein enormes Potenzial auf dem chinesischen Markt. Deswegen haben wir entschieden, unsere Produktionskapazitäten vor Ort zu erweitern“, sagt Prof. Dr. Martin Viessmann in seiner Begrüßungsrede. Die Einweihung des Standorts Pinghu, rund 90 Kilometer südwestlich von Shanghai, sei ein weiterer Meilenstein des mehr als 20-jährigen Engagements in China. Der neue Standort liegt zentral in einem der wichtigsten Absatzgebiete des Landes. Neben Partnern und Kunden haben hier auch zahlreiche Lieferanten ihren Sitz. „Durch die neu gewonnene Nähe können wir den Markt nun noch besser mit Lösungen beliefern“, erklärt der Chairman der Viessmann Group. Insgesamt verfügt das Unternehmen über fünf Niederlassungen und mehrere hundert Showrooms.

„ China ist einer der weltweit wichtigsten Märkte nicht nur für individuelle Heizsysteme, sondern auch für innovatives und komfortables Wohnen“, sagt sein Sohn Max Viessmann. Vor allem bei digitalen Anwendungen sei das Land ein echter Innovationstreiber und damit auch ein Vorbild für Europa. „Diese Chancen wollen wir nutzen“, bestätigt der Co-CEO der Viessmann Group. Ziel sei es, gemeinsam mit den chinesischen Partnern Lebensräume für zukünftige Generationen zu schaffen. Als Symbol dafür – und als gemeinsames Bekenntnis für den Klimaschutz – wird für jeden Teilnehmer der Eröffnungszeremonie ein Baum in der trockenen, westlichen Region Chinas gepflanzt.

Moderne Produktion erfüllt marktspezifische Anforderungen

Geplant ist, die Fertigung von Gas-Wandgeräten kontinuierlich auszuweiten und die Kapazität mittelfristig von einer auf drei Produktionslinien zu erweitern. Neben einem Rundgang durch die Fertigung stand für die Gäste der Einweihungsfeier – Vertreter aus Politik, Verwaltung sowie rund 70 Viessmann-Partner – eine sogenannte „Experience Tour“ auf dem Programm. Dabei wurde das integrierte Viessmann-Lösungsangebot am Beispiel einer typisch chinesischen Wohnsituation veranschaulicht.

Grundbedürfnis nach sauberem Trinkwasser

Neben Wärme zählt auch sauberes Trinkwasser zu den menschlichen Grundbedürfnissen. Dazu bietet Viessmann in China ab sofort das Wasseraufbereitungssystem Vitopure zur Reinigung und Enthärtung von Trinkwasser an. Zusätzlich kann eine optimale Effizienz und Langlebigkeit von Heizungsanlagen durch die Wasseraufbereitung mit Vitopure sichergestellt werden, heißt es vom Familienunternehmen. Ein weiterer Schwerpunkt der „Experience Tour“ war die nahtlose Vernetzung von Heizung und Services – auch das sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg hin zu komfortablen Lebensräumen für zukünftige Generationen.

