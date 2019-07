30.07.2019

Viessmann Family Holding

Im 102. Jahr der Viessmann-Firmengeschichte legt das nordhessische Familienunternehmen mit der Viessmann Family Holding den Grundstein für zukünftige Generationen.

Der Verwaltungsrat der Viessmann Family Holding wird angeführt von Prof. Dr. Martin Viessmann als Präsidenten. Neben ihm ziehen als „non-executive“-Mitglieder Katharina Viessmann, Prof. Dr. Thomas Rödder (Flick Gocke Schaumburg) und Dr. Albert Christmann (Dr. Oetker) in das Gremium ein. Operativ wird die Viessmann Family Holding auch in Zukunft durch Co-CEO Maximilian Viessmann, Co-CEO Joachim Janssen und CFO Dr. Ulrich Hüllmann geführt.

Damit ist die dritte und vierte Generation der Familie Viessmann vollständig im Unternehmen vertreten und wird die Ausrichtung des Familienunternehmens gemeinsam gestalten. Das aktive Wirken der Unternehmerfamilie wird durch die Family Holding über Generationen hinweg sichergestellt.

Neben dem operativen Führungsteam werden der Viessmann Family Holding in Zukunft Senior Advisor angehören. Dr. Klaus-Peter Kegel wird nach 28-jähriger Tätigkeit, zuletzt als CEO der Division Heating Systems, als erster in dieser Funktion die Entwicklung der Geschäftsbereiche mitgestalten.

So werden Herkunft und Zukunft nahtlos miteinander verknüpft. Dazu sagt Prof. Dr. Viessmann: „Als Familienunternehmer haben wir eine natürliche Nähe zur Nachhaltigkeit. Im Fokus steht bei uns nicht der nächste Quartalsbericht, sondern die Fortführung des Unternehmens in der nächsten Generation. Grundlagen dafür sind profitables Wachstum und finanzielle Unabhängigkeit. Mit der Family Holding haben wir beste Voraussetzungen geschaffen, den Erfolg des Unternehmens auch in der Zukunft fortzuschreiben.“

Die Family Holding schafft zukünftig den Rahmen für ein ausgewogenes Portfolio des Familienunternehmens durch

vier Geschäftsbereiche: Climate Solutions, Refrigeration Solutions, Industrial Solutions und Viessmann Investment,

zwei Diversifikationsbereiche: V/CO, Viessmann Real Estate

sowie die Bündelung der Viessmann-Stiftungen.

Alle Aktivitäten des Familienunternehmens richten sich am Leitbild „Lebensräume für zukünftige Generationen gestalten“ aus. Dabei steht insbesondere die zukünftige Formierung des Geschäftsbereichs „Climate Solutions“ aus der bisherigen Division „Heizsysteme“ und der an das Kerngeschäft angelehnten digitalen Aktivitäten im Vordergrund. Der Geschäftsbereich wird zukünftig durch Thomas Heim als CSO, Dr. Ulrich Hüllmann als CFO, Dr. Markus Klausner als CTO und Maximilian Viessmann als CEO geführt.

„Viessmann wandelt sich vom Heizungshersteller zum Lösungsanbieter für den kompletten Lebensraum – innerhalb und außerhalb des Gebäudes. Maßgeblich dafür ist das neue Integrierte Viessmann-Lösungsangebot, das Produkte und Systeme über Konnektivität und Plattformen nahtlos mit digitalen Services und Dienstleistungen verbindet“, erläutert Maximilian Viessmann.

Dank der neuen Aufstellung wird Viessmann auch die wohltätigen Engagements weiter ausbauen. „Als Familienunternehmen möchten wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung zukünftig noch stärker widmen. Wir fördern Bildung und geben Menschen die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Darüber hinaus unterstützen wir Co-Creation in den Bereichen Lebensräume, zukünftige Generationen und Kultur“, sagt Katharina Viessmann.

Die neue Struktur im Detail – vier Geschäftsbereiche

Climate Solutions

Der Geschäftsbereich Climate Solutions soll künftig aus den wesentlichen Zentralfunktionen der bisherigen Holding, der bisherigen Division Heizsysteme, den operativen Bereichen von VC/O – insbesondere Digitale Produkte & Marketing – und darüber hinaus auch aus Viessmann IT Service, Shared Service und Viessmann Logistik gebildet werden. Die Leitung des Geschäftsbereichs wird durch ein Executive Board erfolgen, dem Maximilian Viessmann (CEO), Dr. Ulrich Hüllmann (CFO), Thomas Heim (CSO) und Dr. Markus Klausner (CTO) angehören.

Refrigeration Solutions

CEO Frank Winters führt weiterhin den Geschäftsbereich Refrigeration Solutions. Dieser liefert kältetechnische Lösungen für Gewerbe und Handel. Dazu gehören Kühlmöbel, Kühl- und Tiefkühlzellen, Kühlaggregate sowie das Zubehör. Kunden erhalten darüber hinaus neben maßgeschneiderten Systemen einen lückenlosen Support von der Planung bis hin zum Service und der Anlagenüberwachung.

Industrial Solutions

Der Geschäftsbereich Industrial Solutions bietet Industriekunden jeglicher Größe individuelle Lösungen mit effizienten Energiesystemen. Dabei wird der Kunde während des gesamten Prozesses von der Projektentwicklung bis hin zum Service umfassend unterstützt. Der Geschäftsbereich wird weiterhin von CEO Dr. Tino Weber geführt.

Viessmann Investment

Gemeinsam mit Timo Tauber – heute Head of M&A – soll Dr. Tino Weber zusätzlich die Verantwortung für Viessmann Investment übernehmen. Ziel ist es, neue Märkte und Regionen für das Kerngeschäft zu erschließen und das Angebotsspektrum durch anorganisches Wachstum, das heißt strategische Akquisitionen und Beteiligungen, zu erweitern. Im Fokus steht, gemeinsam mit anderen Unternehmern, Wert für die Kunden zu stiften.

Die neue Struktur im Detail – zwei Diversifikationsbereiche

Neben den operativen Geschäftsbereichen wird die Familienholding auch eine langfristige Perspektive für die Gruppe sichern und zur Zukunftsfähigkeit des wirtschaftlichen Umfelds in Mitteleuropa beitragen.

Eine zentrale Rolle nimmt dabei VC/O, geführt von Dr. Florian Resatsch (CEO), ein. Von Investitionen in Deep-Tech-Unternehmen (Vito Venture /Vito One), über den Company Builder WATTx bis zum neugeschaffenen Maschinenraum in Berlin können mittelständische Unternehmen voneinander und von den Erfahrungen der Viessmann Transformation profitieren.

Viessmann Real Estate

Darüber hinaus sollen die Immobilien-Aktivitäten der Viessmann Gruppe in einem neuen Unternehmen gebündelt und weiter ausgebaut werden, der Viessmann Real Estate.

