01.07.2019

Was die Baubranche 2019 bewegt

Ein Thema beschäftigt die Akteure im Baugewerbe ganz besonders: der Fachkräftemangel. Das ist eines der Vorabergebnisse aus der Jahresanalyse 2019/2020 von BauInfoConsult.

Die Bauproduktion läuft auf Hochtouren und die Firmen der deutschen Baubranche würden gerne ihr Personal aufstocken. Daher haben die Baugewerbe-Akteure in einer neuen Studie auch den Fachkräftemangel zum Top-Branchentrend 2019 gewählt. Er bestimmt das Baugeschehen geradezu übermächtig: mehr als jeder Zweite am Bau (54 % der Befragten) sieht die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern 2019 als allgegenwärtig an.

Daneben gilt der Beitrag zur Klimarettung als eine der wichtigsten aktuellen Entwicklungen in der Baubranche – Themen wie nachhaltiges und energieeffizientes Bauen stehen an prominenter Stelle bei den Trends des Jahres. Dies zeigen Vorabergebnisse der BauInfoConsult Jahresanalyse 2019/2020, der zentralen Branchenstudie zum deutschen Baugeschehen.

Von der starken Baunachfrage getrieben scheinen auch die Baupreise, deren permanenter Anstieg zwar für satte Gewinnspannen sorgt, aber langfristig doch so manchen potenziellen Bauherren die Lust an den eigenen vier Wänden verderben dürfte. Der Höhenflug der Baukosten fällt gut jedem fünften befragten Architekten oder Verarbeiter ( 21 %) sofort spontan ein, wenn er nach den wichtigsten Trendlinien für die Baubranche im Jahr 2019 gefragt wird.

Stark auf dem Schirm haben die Akteure auch die für das umweltfreundliche Bauen zentralen Aspekte wie Nachhaltigkeit (17 %) und Energieeffizienz (25 %). In der Baubranche sind diese Trendthemen schon seit über einem Jahrzehnt ein Dauerbrenner – das wird wohl aber auch in absehbarer Zeit so bleiben: Schließlich zählt die Gebäudewende zu den vielen bisher von Politik und Gesellschaft nur halbherzig angegangenen Klimaschutzherausforderungen unserer Zeit und wird die Akteure der Bauwirtschaft wohl noch eine ganze Weile beschäftigen.

Das Düsseldorfer BauInfoConsult-Institut hat insgesamt 525 Telefoninterviews mit Branchenakteuren geführt – darunter Architekten, Bauunternehmer, Maler/Trockenbauer und SHK-Installateure.

Über die Studie

Die Trenderwartungen der Bauakteure sind Vorabergebnisse der Jahresanalyse 2019/2020, der jährlichen Baustudie von BauInfoConsult, die im August erscheint. Auf Basis von über 580 Interviews unter Architekten, Bauunternehmern, Maler/Trockenbauern, SHK-Installateuren und Herstellern behandelt die Studie unter anderem Themen wie:

Baukonjunktur und zentrale Kennzahlen,

regionale Bauprognosen 2020 und 2021,

Brand Funnel für zentrale Baumarken, Markenentscheidung und Servicenachfrage,

Bautrends und Entwicklungen, Nachfrage- und Produkttrends am Bau ,

Smart Home in Deutschland,

Kommunikations- und Einkaufsverhalten in der Baubranche sowie

Marketing- und Budgettrends.

