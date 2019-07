16.07.2019

Wie der hydraulische Abgleich leichter wird

Resideo hat seine Heizlastberechnungs-App aktualisiert, um Planern und Installateuren die Durchführung des hydraulischen Abgleichs noch weiter zu vereinfachen. Neu: Sie erfüllt bei der Berechnung der Heizlast nun alle Anforderungen des Verfahrens B. Damit liefert die kostenlose App nicht nur genauere Ergebnisse, sondern ist auch für zusätzliche staatliche Förderungen anerkannt.

Die Honeywell Home Heizlastberechnungs-App von Resideo erleichtert Planern und Installateuren die Durchführung des hydraulischen Abgleichs. Sie wurde aktualisiert und erfüllt bei der Berechnung nun alle...

Hydraulischer Abgleich

Hydraulischer Abgleich ­inklusive

Über den Sinn und Zweck eines hydraulischen Abgleichs der Heizungsanlage muss nicht mehr diskutiert werden. Er erhöht die Energieeffizienz der Anlage und sorgt dafür, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dennoch sind laut einer Studie von co2online über 80% der Bestandsanlagen nicht hydraulisch abgeglichen – warum? Für die Durchführung muss die Raumheizlast bekannt sein und dies ist im Bestand häufig nicht der Fall. Planer und Installateure stehen daher oftmals vor großen Herausforderungen, da die Heizlastermittlung mittels Baualtersklasse und W/m2 nur zu unzureichenden Ergebnissen führt. Um eine optimale Anlagenfunktion zu erreichen, müssen die Berechnungen jedoch so genau wie möglich sein. Damit belastbare Daten besonders einfach ermittelt werden können, hat Resideo die bestehende Heizlastberechnungs-App für Bestandsgebäude weiterentwickelt, um damit auch die erhöhten Anforderungen des Verfahrens B zu erfüllen.

Die App – Grundlegendes und Neues

Bereits die bisherige Version der App hat die Anforderungen des Verfahrens A deutlich übererfüllt, da die Heizlast in Anlehnung an die DIN EN12831 (U-Werte nach Typologien) ermittelt wurde. Für das Verfahren A reicht üblicherweise jedoch eine Kategorisierung nach Gebäudealter und einer tabellarisch festgelegt Raumheizlast/m², deren Ergebnisse vielfach erheblich von der tatsächlichen Heizlast abweichen. Das Verfahren A ist die Regelleistung im Sinne der VOB/C, die im Rahmen einer Förderung nur bis maximal 500m2 Wohnfläche je Heizkreis mit eigener Pumpe oder Differenzdruckregler eingesetzt werden kann.

Das Verfahren B hingegen, also die Premiumleistung, ist für weiterführende staatliche Förderungen wie BAFA und KfW anerkannt. Durch eine näherungsweise Bewertung des im Bestand meist unbekannten Rohrnetzes erfüllt die Heizlastberechnungs-App nun auch die erweiterten Anforderungen dieses Verfahrens B. Die Berechnung der raumweisen Heizlast erfolgt vereinfacht und praxisorientiert, liefert aber dennoch sehr genaue Daten. Wie bisher ist die Anwendung vor Ort besonders praktisch, da die Berechnung auch offline funktioniert. Steht wieder Internet zur Verfügung, erstellt die App eine Excel-Liste mit allen erfassten Daten, die dann an eine beliebige E-Mail-Adresse verschickt werden kann. Die Heizlastberechnungs-App ist ein Online-Tool für Energieexperten und Fachhandwerker, die im Handumdrehen eine solide Grundlage für die Planung der jeweiligen Sanierungsmaßnahme erhalten.

Heizlast ermitteln leicht gemacht

In der Honeywell Home Heizlastberechnungs-App kann jeder User mehrere eigene Projekte oder Gebäude anlegen. Durch die Eingabe weniger Parameter wird die Heizlast automatisch ermittelt und die App gibt die idealen Ventilvoreinstellungen an. Welches Ventilmodell – ob Modell VS/FS oder Kombi-TRV – der Nutzer einsetzen möchte, muss er zuvor in der App angeben.

Anzugeben sind neben der Temperaturspreizung Vorlauf/Rücklauf auch Raumdaten wie Grundfläche, Luftwechsel, Boden- und Deckenbeschaffenheit. Dies ist dank übersichtlicher und vereinfachter Kategorien schnell erledigt. Nach Eingabe der Postleitzahl kann das Programm die minimale Außentemperatur für diesen Standort ermitteln und mit der vorgegebenen Spreizung die Wassermenge sowie daraus, unter Einzug des Rohrnetzes, resultierend die Ventilvoreinstellung berechnen.

Ventilauswahl inklusive – nun mit Kombi-TRV

Um den hydraulischen Abgleich gerade bei unbekannten Rohrnetzen weiter zu vereinfachen, ist das druckunabhängige Honeywell Home Thermostatventil Kombi-TRV von Resideo neu in der Auswahl der Ventile enthalten. Das Kombi-TRV vereint Thermostatventil und Differenzdruckregler, das heißt, es muss nur der für den jeweiligen Heizkörper errechnete Durchfluss direkt am Thermostatventil eingestellt werden. Der eingebaute Differenzdruckregler sorgt dann für einen konstanten Durchfluss auch bei wechselnden Betriebsbedingungen.

Die Vorteile auf einen Blick

Erfüllt die Anforderungen des Verfahrens B

Anerkannt für staatliche Förderungen

Einfache Bedienung

Automatische Bestimmung der Auslegungstemperatur durch die Ortungsfunktion

Automatische Bestimmung der exakten Wärmeverlustwerte für Baustoffe bei bekanntem Material und Dicke

Zuverlässige, exakte Datenbestimmung

Automatische Dokumentation in Excel-Datei, die per E-Mail verschickt werden kann

