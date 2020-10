07.10.2020

Wiedemann-Gruppe übernimmt vier Standorte

Ab den 01. Januar 2021 verdichtet die Wiedemann-Gruppe ihr Vertriebsgebiet und übernimmt vier Standorte in Sachsen-Anhalt und Thüringen von der Eugen König GmbH.

Die mittelständische Unternehmensgruppe Wiedemann, Fachlieferant für Gebäudetechnik in Norddeutschland, übernimmt in Sachsen-Anhalt und Thüringen die Standorte Zeitz, Naumburg, Lödla (Altenburg) und Gera von der Eugen König GmbH, Koblenz (www.eugen-koenig.de). Die Angliederung erfolgt an die Wiedemann Industrie und Haustechnik GmbH mit Sitz in Burg.

Standorte schließen an Vertriebsgebiet an

„Wir freuen uns, dass Dr. Rolf-Eugen König, uns, ganz im Sinne unserer Kooperation HBG, die Verantwortung für die erfolgreich aufgestellten Standorte in Zeitz, Naumburg, Lödla (Altenburg) und Gera mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übergibt. Die vier Standorte schließen optimal an unser Vertriebsgebiet an und können täglich aus dem Zentrallager in Burg beliefert werden“, so Barbara Wiedemann, geschäftsführende Gesellschafterin. „Auf diese Weise können wir unsere Präsenz im ostdeutschen Raum deutlich ausbauen, die Warenverfügbarkeit an den Standorten optimieren.“

Wettbewerbsfähigkeit erhalten

Neben dem Hauptsitz Burg verfügt das Unternehmen Wiedemann, über 17 weitere Standorte in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen, an denen insgesamt 285 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind. „Dem Fachhandwerk in den Regionen werden die bisherigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gewohnter und zuverlässiger Weise zur Verfügung stehen“, verspricht Edwin Bauermann-Roos, Geschäftsführer Vertrieb.

Dr. Rolf-Eugen König sieht in der Entscheidung eine optimale Lösung zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit für die vier Niederlassungen weit ab von Koblenz und die Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Arbeitsplätze.

Ganz im Sinne der HBG, als starke Gemeinschaft von unabhängigen, inhabergeführten und verantwortungsbewussten Unternehmern, werden die Standorte mit all ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern somit im Kreis der HBG-Partner weitergeführt.

www.wiedemann.de