13.08.2019

Wilo Gruppe: Schlüsselübergabe für die Smart Factory

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie wurde am 8. August 2019 symbolisch der Schlüssel für die Smart Factory der Wilo Gruppe, Dortmunder Hersteller von Pumpen und Pumpensystemlösungen, übergeben.

Nach 36 Monaten Bauzeit beginnt der Umzug in die hochmoderne Produktionsstätte der Wilo Gruppe, ab Oktober nimmt die neue, digitalisierte Smart Factory den Betrieb auf. „Voller Stolz und Freude feiern wir heute einen der wichtigsten Meilensteine von Wilo und insbesondere der WiloPark Geschichte“, mit diesen Worten begann Georg Weber, Technologievorstand der Wilo Gruppe, seine Rede.



In Anwesenheit von über 80 Projektbeteiligten, Architekten, Vertretern der verschiedenen Baugewerke, Dienstleistern und Wilo-Mitarbeitern wurde mit der Übergabe der offizielle Startschuss für den Umzug in die „Fabrik der Zukunft“ gegeben. „Das Ruhrgebiet hat das Potenzial, das größte smarte Ballungsgebiet Europas zu werden. Analog zur dezentralen Struktur der Region befinden sich bereits zahlreiche Projekte im Aufbau, um sich dahingehend zu entwickeln“, so Georg Weber. „Unser Hauptproduktions- und Verwaltungsstandort wird nicht nur für uns eine herausragende Bedeutung einnehmen, sondern stellt auch unseren Beitrag zu einer sich entwickelnden ‚Smart Urban Area´ Ruhrgebiet dar. Die Entscheidung für den etablierten Standort in Dortmund Hörde ist in den Augen von Weber ein klares Bekenntnis zur Region : „Dortmund ist seit der Unternehmensgründung 1872 die Heimat von Wilo. Mit dem kompletten Neubau des WiloPark auf einer Fläche von über 26 Fußballfeldern zeigen wir unsere historisch gewachsene Verbundenheit zur Stadt und den Menschen die hier leben und investieren in unsere wie in Dortmunds Zukunft gleichermaßen.“



Das Dortmunder Unternehmen eröffnet mit der Smart Factory auf einer Bruttogrundfläche von über 55.000 m2 eine Produktions- und Entwicklungsstätte mit Industrie 4.0 Standard. Das eindrucksvolle Gebäude bietet hochmoderne Arbeitsplätze und wird zukünftig das Flaggschiff für die Innovationen des Technologiespezialisten sein. „Die smarte Produktion wird nicht nur Maschinen und Arbeitsplätze vernetzen, als Sinnbild für unseren Pioniergeist bietet sie das ideale Umfeld, das Kreativität, zukunftsorientiertes Arbeiten und neue Ideen ermöglicht“, so Weber. Ab September werden die ersten Fachkräfte in ihre neue Wirkungsstätte einziehen, Ende Oktober soll die erste Pumpe vom Band laufen. Am Ende seiner Rede dankte Weber den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Baupartnern für Ihren engagierten Einsatz und die gute Zusammenarbeit.

Zeitlich und budgetär im Plan

Das größte Bauvorhaben in der Unternehmensgeschichte wurde seit sieben Jahren sorgfältig geplant. Um die nötigen Voraussetzungen für das neue Areal zu schaffen, mussten unter anderem umfangreiche Bodenaufbereitungsarbeiten und Kampfmittelräumungen vorgenommen werden. „Vor dem Hintergrund der Komplexität des Projekts freut es uns ungemein, dass wir sowohl zeitlich als auch budgetär voll im Plan sind“, so Martin Linge-Boom, Leiter des Wilo Bau-Teams. „Dies ist ein besonderer und emotionaler Tag für uns, da die Übergabe den bisherigen Höhepunkt einer erfolgreichen und herausragenden Zusammenarbeit aller Beteiligten darstellt“, sagt Holger Herchenhein, Gesamtprojektleiter des WiloPark. Der komplette Umzug in die Smart Factory soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Firmenjubiläum 2022

Ab dem ersten Quartal kommenden Jahres werden auch die Mitarbeiter aus der Verwaltung nach und nach in das neue Bürogebäude einziehen. „In drei Jahren begehen wir unser 150-jähriges Firmenjubiläum. Bis zu diesem Zeitpunkt soll das Bauvorhaben komplett abgeschlossen sein und wird gleichzeitig zu den historisch bedingten Feierlichkeiten das Zeichen für die Zukunft des Unternehmens setzen“, so Georg Weber.

Größtes Industrie-Bauprojekt in NRW

Die Wilo Gruppe baut derzeit am Standort in Dortmund auf einer Grundstücksfläche von 194.000 m2 mit dem WiloPark einen komplett neuen Stammsitz. Der WiloPark ist das derzeit größte Industrie–Bauprojekt in Nordrhein-Westfalen. Produktion, Verwaltung, Produktentwicklung und Kundenservice werden wieder an einem einzigen Standort im Ruhrgebiet zusammengeführt.

www.wilo.com