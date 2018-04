27.04.2018

Wilo-Pumpen erhalten Bestnoten von Stiftung Warentest

Die Stiftung Warentest hat in ihrem aktuellen Heft 05/2018 elf unterschiedliche Heizungspumpen auf ihre Energieeffizienz, Handhabung, Verarbeitung sowie Deklaration getestet. Die Heizungsumwälzpumpe Wilo-Yonos Pico plus sowie die Solarpumpe Wilo-Yonos Pico-STG haben dabei in ihren Bereichen mit den jeweiligen Bestnoten „Sehr gut“ (1,4) und „gut“ (2,0) abgeschnitten.

„Wir versuchen stets, unseren Kunden das Leben mit technischen Innovationen zu erleichtern. Bedienungsfreundlichkeit, Langlebigkeit und Energieeffizienz sind dabei seit Jahrzehnten bei Wilo zentrale Produkteigenschaften. Auf diese haben wir auch in die Entwicklung der jetzt getesteten Wilo-Yonos Pico plus und der Wilo-Yonos Pico-STG besonderen Wert gelegt“, erklärt Wilo-Technologievorstand Georg Weber. „Die Bestätigung unserer Ingenieursleistung durch ein unabhängiges Testinstitut freut uns natürlich sehr.“

Spitze in Energie- und Kosteneffizienz

Unter den drei mit „Sehr gut“ getesteten Umwälzpumpen rangiert die Wilo-Yonos Pico plus nicht nur in Sachen Energieeffizienz in der Spitzengruppe, sondern ist auch in der Anschaffung das günstigste Produkt. „Die Wilo-Yonos Pico plus ist eine energie- und kosteneffiziente Basislösung, inklusive sämtlicher Funktionalitäten einer modernen Umwälzpumpe“, so Kerstin Wolff, Wilo-Vertriebsleiterin DACH und erklärt: „Zusätzliche technische Produkteigenschaften und noch größeren Einbaukomfort bietet unser Premiummodell Wilo-Stratos Pico.“ Laut eigenen Angaben legt Wilo als Premium-Hersteller großen Wert auf technisch hochwertige Lösungen. „Gleichzeitig sind Produktausstattung und Anwendungsbereich unseres Produktportfolios auf nahezu jede Kundenanforderung zugeschnitten“, heißt es.

Ansporn für weitere Innovationen

„Energieeffizienz liegt Wilo in der DNA. Als Erfinder der Hocheffizienzpumpe für Heizungs- und Kälteanwendungen haben wir uns eine Technologieführerschaft erarbeitet, die gleichzeitig auch kosteneffizient ist“, freut sich auch Georg Weber. „Für uns ist das hervorragende Abschneiden bei Stiftung Warentest Auszeichnung und Ansporn zugleich, in Sachen Innovationsfreude nicht nachzulassen“, erklärt er. Der gesamte Test ist nachzulesen im Mai-Heft der Stiftung Warentest.

