18.03.2020

ZVSHK: Stellungnahme und Leitfaden zur Corona-Pandemie

Michael Hilpert, Präsident des ZVSHK, hat sich in einem Brief an die Innungsbetriebe gewendet und Unterstützung zugesagt. So stehe die SHK-Verbandorganisation den Betrieben zur Seite.

Michael Hilpert, Präsident des ZVSHK. - © Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Weitere Bilder

„Eng vernetzt mit allen SHK-Fach- und Landesinnungsverbänden bündelt der Zentralverband derzeit relevante Informationen und Empfehlungen rund um das Corona-Virus und seine unmittelbaren Folgen für die Betriebsabläufe und Geschäftsprozesse aus unterschiedlichsten Quellen mit dem Ziel, unseren Innungen und Innungsbetrieben bestmögliche Unterstützung zu bieten“, so Hilpert.

Informationen und Leitfaden

Auf der Website Zentralverbandes unter www.zvshk.de/themen/corona-virus finden Sie aktuelle Informationen. Zudem bietet der ZVSHK hier einen 27-seitigen „Leitfaden für SHK-Betriebe im Umgang mit der Corona-Krise“ sowie den Brief des Präsidenten des ZVSHK an seine Mitgliedsbetriebe als PDF zum Download.

www.zvshk.de

www.zvshk.de/themen/corona-virus