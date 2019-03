13.03.2019

Ausgezeichnete Kundenorientierung im SHK-Handwerk

Zum Ende des zweiten Messetages wurden von der Si – Das Fachmagazin für SHK-Unternehmer wieder die bekannten SHK-Branchenawards verliehen: Zum 22. Mal der „Marketingpreis für das deutsche SHK-Handwerk“ und zum 9. Mal der „Best of SHK Award“.

Marketing ist Kundenorientierung – und genau diese Tugend im Handwerk würdigt der „Marketingpreis für das deutsche SHK-Handwerk“, der am Abend des zweiten Messetages am 12. März auf der ISH in Frankfurt am Main, der Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Klima, zum 22. Mal verliehen wurde.

Eine unabhängige Fachjury hat drei Konzepte von Bäder- und Heizungsbau-Unternehmern ausgezeichnet. Fünf Industriemarken aus der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikbranche (SHK) wurden zudem mit dem „Best of SHK Award“ ausgezeichnet. Dieser Preis wird durch eine Leserwahl der Si – Das Fachmagazin für SHK-Unternehmer ermittelt und ebenfalls beim Festabend vergeben.

Die Gewinner des „Marketingpreis für das deutsche SHK-Handwerk“

Die SHK-Welt trifft sich von 11. bis 15. März 2019 auf der ISH in Frankfurt am Main und im Rahmen dieser Mega-Haustechnik-Messe wird immer auch der „Marketingpreis für das deutsche SHK-Handwerk“ verliehen. Dominierten im vergangenen Jahr Konzepte um die Gewinnung von dringend benötigten Mitarbeitern im Handwerk die Bestenliste, kamen in diesem Jahr ganz unterschiedliche Ideen zum Zuge. Der Juryvorsitzende und Si-Chefredakteur Maximilian Döller stellte folgerichtig fest: „Das SHK-Handwerk ist ein vielseitiges Gewerk – und diese Abwechslung in den Konzepten haben wir gewürdigt. Letztlich spiegelt diese Vielfalt auch die Attraktivität der Branche wieder.“

Im 22. Jahr des Wettbewerbs gingen die Auszeichnungen an die Paul Heller GmbH & Co. KG in Bielefeld für ein Online-Servicetool, das es Kunden ermöglicht, eine Heizungswartung selbstständig im Internet zu terminieren und zu buchen. Ein weiterer Preis wurde an die Solera GmbH aus Geislingen-Binsdorf verliehen für einen Marketing- und Finanzierungsansatz rund um Photovoltaik und Wärmepumpen mit dem Titel „PV für 0 Euro“. Ausgezeichnet wurde auch die Firma PS-Gebäudetechnik GmbH in Köln mit einem Marketingkonzept fürs Herz. Geschäftsführer Michael Schmitt teilt sich die Trophäe mit seiner Hündin Luna: „Lecks und Leckerlis“ heißt das Konzept, denn der Leckage-Spürhund ist bei Kunden den unerklärlichen Wasserverlusten in der Haustechnik auf der Spur und erobert damit nicht nur die Herzen der gestressten Hausbesitzer.

Die Initiative „Marketingpreis für das deutsche SHK-Handwerk“ wurde vor fast einem Vierteljahrhundert unter breiter Branchenbeteiligung von der SHK-Fachzeitschrift Si aus der Taufe gehoben. Deren Herausgeber und geschäftsführender Verleger des AT-Fachverlags Alexander Holzmann ist sich sicher, dass das SHK-Handwerk weiterhin Stoff für großartige Marketingerzählungen liefern wird: „Handwerksunternehmer sind Individualisten und dass sie vor Ideen sprudeln, demonstriert uns dieser Award Jahr für Jahr.“ Der Marketingpreis für das deutsche SHK-Handwerk wurde 2019 von den Unternehmen Buderus Deutschland und der Messe Frankfurt unterstützt. Medienpartner ist die Deutsche Handwerks Zeitung.

Die Gewinner des „Best of SHK Award“

Neben den Marketingpreisen wurde bei der Festveranstaltung auch wieder der „Best of SHK Award“ vergeben. In einer repräsentativen Leserbefragung stellt hierbei die SHK-Industrie jährlich ihre Marketingkonzepte, Systemlösungen und Produktinnovationen auf den Prüfstand – stimmberechtigt sind ausschließlich die Si-Leser als Branchenexperten: „Die Industrie schätzt den Best of SHK Award als wichtigen Gradmesser für die Qualität von Produktentwicklungen und Marketingaktionen“, resümiert Alexander Holzmann die 9. Verleihung dieses Si-Branchenpreises. Verliehen wird der Best of SHK Award neu in fünf Kategorien. In der Klasse „Marketing“ siegte Geberit vor Bette und Grohe. In der neuen Sparte „B2B.Digital“ setzte sich Grundfos vor dem Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen ( BVF) und HSK Duschkabinenbau durch. Bei „Sanitär“ setzte sich Geberit vor Bette und Hansgrohe durch. Die „Heizung“ entschied Danfoss vor Kermi und Oventrop für sich und schließlich die fünfte Kategorie „Lüftung/Klima“ konnte Helios vor Kermi und Remko gewinnen.