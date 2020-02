03.02.2020

Digitalisierungsstrategie der Arge neue Medien

Die Arge Neue Medien ist auf dem richtigen Weg, um ihre Digitalisierungsstrategie und die damit verknüpften Leistungen für die Haustechnikbranche umzusetzen.

Die positive Entwicklung soll sich vor allem durch einen runderneuerten Shop im SHK-Branchenportal mit verbesserter Suchfunktion und kürzeren Ladezeiten sowie einem neuen Datenprüftool auszeichnen. Beide Lösungen seien elementare Schritte auf dem Weg zur Arge-Systemwelt.

Die Realisierung soll in den kommenden Monaten erfolgen, teilt die über 120 Mitglieder starke Industrieorganisation mit. Sie orientiere sich ausnahmslos an der Praxis der Marktpartner aus Fachgroßhandel und Fachhandwerk und werde viel zu deren Entlastung bzw. zu einer effizienteren Arbeitsweise beisteuern. Das plangemäß im Dezember 2019 veröffentlichte neue Datenprüftool spiele eine wichtige Rolle bei der Prozessoptimierung. Mit „David 5.2“ erhöhe sich die Datenqualität auf den Haustechnikplattformen im Jahresverlauf insgesamt und „ohne Kompromisse“. Als Zeichen dafür berücksichtige die vom branchenerfahrenen Datendienstleister und Systemwelt- Kooperationspartner scireum entwickelte Software für die Prüfung und die Bereitstellung von Produktstammdaten umfänglich die Anforderungen der aktuellen Datenqualitätsrichtlinie.

Suchfunktion um viele Filter und ETIM-Merkmale ergänzt

Der neue Shop im SHK-Branchenportal trägt ebenfalls zur Stärkung der Leistungsfähigkeit im Tagesgeschäft bei. Er beruht auf internetbasierter OXOMI-Technologie und bietet nach dem Umzug auf die moderne Server-Umgebung eine komfortable, um zahlreiche Filter ergänzte Suchfunktion. Auch die ETIM-Merkmale der recherchierten Produkte zählen dazu und sind zudem in der Artikeldetailliste aufgeführt. Zu den offensichtlichen Effekten gehören schnellere, genauere Ergebnisse sowie mehr Suchvorschläge bei weniger Fehlertoleranzen als zuvor. Die Integration „Produktinformation nach Bauphase“ ist ein zusätzlicher Mehrwert für die User. Pro Artikel stehen damit unterstützende Informationen für Angebot, Bauvorbereitung, Baustellenübergabe und Service zur Verfügung, heißt es weiter.

Mehr Tempo bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit

Laut Arge-Geschäftsführer Konrad Werning bringt die neue Shop-Performance eine spürbar gesteigerte Verarbeitungsgeschwindigkeit für die Anwender. Darüber hinaus profitieren diese von der intuitiven Navigation. Bewährtes wie gewünschtes Lieferdatum, Streckenlieferung, Schnellerfassung von Artikeln für Warenkorb und Merklisten sind selbstverständlich weiterhin im Angebot, so die Industrieorganisation. Wie Werning weiter erklärt, wird die Architektur der Systemwelt schrittweise in mehreren Projektphasen konzipiert und programmiert. Nach der Implementierung der beschriebenen sowie anderer Funktionen und Bestandteile rund um die (Hersteller-)Daten und deren Qualität richtet sich der Blick in den nächsten Wochen und Monaten auf das Feld der Verwaltung sowie die optische Präsentation.

www.arge.de