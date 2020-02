04.02.2020

fischer und GC-Gruppe entwickeln die App Craftnote weiter

Die Unternehmensgruppe fischer und die GC-Gruppe bündeln in einer strategischen Partnerschaft ihre Kräfte, um gemeinsam die Handwerker-App Craftnote weiterzuentwickeln.

App Craftnote wird durch Kooperation von fischer und GC-Gruppe weiterentwickelt.

Damit ergreifen beide Unternehmen die Chancen, die die Digitalisierung für die Bauindustrie birgt und bieten mit Craftnote eine ideale Plattform, mit der auch das Handwerk von automatisierten Abläufen profitiert. „Ein Hersteller baut mit Unterstützung des Handels ein Start-up auf, um dem Fachhandwerk die Kommunikation und Koordination rund um das Projekt zu erleichtern. Diese Kooperation zwischen der Unternehmensgruppe fischer und der GC-Gruppe steht exemplarisch für partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Fachschiene“, sagt Thomas Werner, persönlich haftender Gesellschafter der Cordes & Graefe KG, der Holding der GC-Gruppe.

Das leistet die App Craftnote

Craftnote ist eine Kommunikations- und Projektmanagement-Plattform für Handwerksbetriebe. Die App Craftnote bietet eine praktische und rechtskonforme Alternative zu Lösungen wie beispielsweise WhatsApp. Dabei ist die App gezielt als offene Plattform konzipiert, die jedem Hersteller und Händler zur Verfügung steht und sich mit jeder Handwerker-Software verknüpfen lässt.

Herzstück der App sind der projektbasierte Chat und die Ordnerstruktur, mit der sich verschiedene Bauvorhaben abbilden lassen. So finden die gesamte Dokumentation und Kommunikation zweckbestimmt innerhalb der Projekte statt. Die Profi-Version der App steht dauerhaft kostenfrei zum Download bereit, mitsamt vieler Leistungen, wie der Dateiablage und den Aufgabenlisten für Mitarbeiter. Bald sind außerdem kostenpflichtige Module verfügbar, mit denen die App erweitert werden kann, wie zum Beispiel digitale Formulare, digitale Unterschrift und Schnittstellen. Die Craftnote-Daten werden auf einem Backup-System gesichert und entsprechen damit den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Inzwischen nutzen bereits über 35.000 Handwerker die App, die von fischer und der GC-Gruppe ab sofort gemeinsam stetig weiterentwickelt wird und über www.craftnote.de heruntergeladen werden kann.

Den Erfolg von Craftnote bestätigte vor kurzem der Deutsche Exzellenz-Preis 2020, der der Plattform durch das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verliehen wurde.

Außerdem hat die App Erfolg in den App-Store-Rankings zu verbuchen: Bei Apple schaffte es Craftnote im vergangenen Jahr unter die Top-50-Apps in der Kategorie „Produktivität“ und in „Unsere Favoriten der Woche“. Im Google Play Store war das Organisationsprogramm auf Platz eins in den „Trends“ vertreten.

Die strategische Partnerschaft von fischer und der GC-Gruppe bei Craftnote bedarf noch der Zustimmung durch das Bundeskartellamt.

