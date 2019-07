31.07.2019

GC-Gruppe startet die GC24-Express KG

Der Name ist Programm: Binnen 24 Stunden versendet die GC-Gruppe Spezialartikel und Neuheiten, die üblicherweise nicht beim Großhandel lagern und in der Regel lange Lieferzeiten haben. Der im Frühjahr 2018 eingeführte Service kommt an. So gut, dass die GC-Gruppe die GC24-Express KG gründet.

„Rund 100.000 Artikel von mehr als 300 Herstellern zum sofortigen Zugriff, zuverlässig und ohne Versandkosten geliefert – die Resonanz seit Einführung von GC24-Express ist einfach überwältigend. Mit der Gründung der GC24-Express KG als eigenständigem Unternehmen tragen wir dieser höchst positiven Entwicklung nun Rechnung und bauen diese im Wettbewerb einmalige Serviceleistung für die Fachschiene weiter konsequent aus“, sagt Uwe Niederprüm, persönlich haftender Gesellschafter der Cordes & Graefe KG.

Ihren zentralen Sitz hat die GC24-Express KG in Unna. Zuvor wurden die Spezialprodukte direkt aus den 14 dezentralen, deutschlandweiten Lagern in den Betrieb oder zu Bauvorhaben im Privatbereich mit sicher erreichbarem Ansprechpartner geliefert. Aufgrund der hohen Nachfrage sind die Kapazitäten vor Ort längst ausgeschöpft. In den kommenden Monaten wird das Sortiment, das weiter ausgebaut werden soll, sukzessive nach Unna verlagert. Spätestens ab November werden sämtliche Artikel dann direkt vom GC24 Express Zentrallager aus Unna versendet.

www.gc-gruppe.de