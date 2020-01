27.01.2020

Grohe: Jahresausblick 2020

Grohe ist in der EMENA-Region im Jahr 2019 im Vergleich zur Gesamtbranche stärker gewachsen – und will diese Wachstumsdynamik 2020 fortsetzen. Die Produktion, Technologie und Wertschöpfung des Unternehmens profitiert durch den LIXIL-Konzern, heißt es aus Düsseldorf.

Auf der ISH 2019 hat Grohe seine Erfolgsgrundlage von mehr als 500 Produktinnovationen präsentiert, wie z. B. die mit einem 3D-Metalldrucker gefertigten Armaturen Atrio Icon 3D und Allure Brilliant Icon 3D. Die betriebseigene 3D-Technologie ist der jüngste Meilenstein in LIXILs Technologie- und Standortstrategie, die kontinuierlich aufgerüstet und verbessert wird. Neben der Einführung des 3D-Metalldruckverfahrens am Standort im nordrhein-westfälischen Hemer umfassen jüngste Investitionen das Physical Vapor Deposition (PVD)-Verfahren in Lahr. Der Standort ist das globale LIXIL-Kompetenzzentrum für Duschen und Duschsysteme. Das PVD-Verfahren ermöglicht eine Auswahl an Farben für Oberflächen im Badezimmer und unterstützt so einen neuen Mega-Trend für Verbraucher.

Grohe profitiert 2020 von Synergien aus Technologie und Innovation

Durch die immer stärkere Vernetzung innerhalb von LIXIL ergeben sich weitreichende Synergiepotenziale, welche die Dynamik des letzten Jahres für Grohe in 2020 weiter vorantreiben. „Als Teil von LIXIL verfügen wir über enormes Know-how sowie Technologie- und Innovationskraft. Diese Synergieeffekte führen zu einer ständigen Verbesserung unserer bereits starken werksübergreifenden Technologie-Infrastruktur. Übertragen auf unsere gesamte Produktentwicklung und Fertigungsprozesse steigert dies den Nutzen und Mehrwert für unsere Kunden erheblich", sagt Thomas Fuhr, COO Fittings LIXIL International und CEO Grohe AG.

Das richtige Produktportfolio und ausgezeichnetes Markenerlebnis

In 2019 gab es viele Innovationshöhepunkte bei Grohe, wie beispielsweise die SmartControl-Technologie für Duschen und Küchenarmaturen oder das Unterputz- System Rapido SmartBox. Sie unterstreichen mit dem gebündelten Ingenieurs-Knowhow das Synergiepotenzial bei LIXIL, von dem auch das Produktportfolio profitiert. „Wir haben großartige Innovationen gesehen, die den richtigen Produktmix für unsere Kunden in der gesamten EMENA-Region ergänzen. Unabhängig vom Preis bietet Grohe immer ein fantastisches Markenerlebnis und einen starken Markennamen, der den Kunden die Wahlfreiheit bei ihren Vertriebskanälen und Geschäftsmodellen gibt“, sagt Jonas Brennwald, CEO LIXIL Water Technology EMENA und Deputy CEO Grohe AG. Im Jahr 2019 hat der Sanitärexperte begonnen, seine Brand Story entlang der Idee „Shaping the Future of Water“ / „Die Zukunft des Wassers gestalten“ zu erzählen. Für das konsistent umgesetzte Markenprofil, das weltweit als Name für erstklassige, branchenführende Leistung anerkannt ist, wurde Grohe 2019 als „Red Dot: Brand of the Year" ausgezeichnet.

Verstärktes Nachhaltigkeitsengagement in 2020 und darüber hinaus

Nachhaltigkeit ist ein Grundpfeiler der Marke Grohe. Der Hersteller will neue Maßstäbe in der Branche setzen und einen Schritt hin zur klimaneutralen Produktion gehen: Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres im April 2020 wird der Sanitärhersteller unvermeidbare CO2-Emissionen mithilfe von zwei CO 2 -Kompensationsprojekten ausgleichen. Damit ist Grohe der erste führende Hersteller in der Sanitärbranche, der im Rahmen seiner Agenda „Grohe goes Zero“ klimaneutral produziert. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden bereits im Juli 2019 alle fünf weltweiten Produktionsstandorte sowie die Logistikzentren in Deutschland auf Ökostrom umgestellt. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt für 2020 ist die größtmögliche Reduzierung von Kunststoff in Produktverpackungen, mit dem festen Ziel, in Zukunft ganz darauf verzichten zu können.

Das Grohe-Jahr 2019 in Bildern © Grohe AG DGNB Silberzertifizierung für Klaeng Der Produktionsstandort... mehr © Grohe AG Februar: Grohe Blue Home ist Kücheninnovation des... mehr © Grohe AG März: ISH & Icon 3D Als erste führende Sanitärmarke... mehr © Grohe AG April: ada Fellowship Grohe ist Mitinitiator des ada-Stipendienprogramms... mehr © Grohe AG Mai: Grohe als Mega Brand im TV Grohe wird als Mega... mehr © Grohe AG Juni: XXL Experience Trucks Die Grohe Experience Trucks... mehr © Grohe AG Juli: Kooperation mit Versicherer in Finnland Grohe... mehr © Grohe AG August: Red Dot - Brand of the Year Grohe wird als... mehr © Grohe AG September: B.A.U.M. Award B.A.U.M. ehrt Grohe CEO... mehr © Grohe AG Oktober: Rapid SLX Produktionsstart Produktionsstart... mehr © Grohe AG November: CO2-neutrale Produktion Grohe will als erster... mehr © Grohe AG Dezember: PVD-Einweihung in Lahr mit LIXIL Das Top-Management... mehr

