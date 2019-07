15.07.2019

Grohe mit neuem CEO

Thomas Fuhr ist ab sofort der neue CEO bei Grohe. Er folgt auf Michael Rauterkus. Außerdem wird Jonas Brennwald stellvertretender CEO und CEO von Lixil Water Technology EMENA.

Die Führungsebene bei Grohe wird umgestellt: Der Grohe-Aufsichtsrat hat Thomas Fuhr zum neuen CEO der Grohe AG ernannt, nachdem sich Michael Rauterkus, der bisher CEO der Grohe AG und CEO von Lixil Water Technology EMENA war, für den Rücktritt entschieden hat.

Darüber hinaus wird Jonas Brennwald, derzeit Chief Sales Officer, stellvertretender CEO der Grohe AG und zusätzlich CEO Lixil Water Technology EMENA. Er wird dafür verantwortlich sein, das Geschäft für Grohe in Europa, im Nahen Osten und in Nordafrika unter Einbeziehung der globalen Expertise, den Werten und Marken von Lixil auszubauen.

Michael Mager, Executive Director Human Resources & Organization, und Stefan Gesing, Chief Financial Officer, bleiben Mitglied des Grohe-Vorstands. Die Ernennungen sind sofort wirksam.

„Grohe kann auf einen hervorragenden Wachstumskurs zurückblicken. Wir passen unsere Organisationsstruktur an, um ein kontinuierliches Wachstum in der EMENA-Region zu gewährleisten. Ich freue mich sehr, Thomas Fuhr als neuen Vorstandsvorsitzenden der Grohe AG bekannt zu geben. Er ist ein erfahrener und erfolgreicher Experte im Bereich Operations und Technologie und wird die Integration der Grohe-Produktions- und Technologieexpertise im globalen Lixil-Unternehmen vorantreiben“, sagt Bijoy Mohan, CEO von Lixil International. Weiter führt Mohan aus: „Auch freue ich mich sehr, Jonas Brennwald im Führungsteam von Grohe zu haben und ihm die Führung des Lixil Water Technology-Geschäfts in EMENA zu übergeben. Er wird das Wachstum von Grohe weiter vorantreiben. Ein wichtiger Aspekt wird darin bestehen, unsere Kundenbeziehungen zu vertiefen und das Potenzial unseres umfangreichen Netzwerks in Europa, im Nahen Osten und in Nordafrika noch besser auszuschöpfen.“

Bisheriger CEO: Michael Rauterkus

Michael Rauterkus, bisher CEO der Grohe AG, verlässt Grohe nach mehr als 12 Jahren auf eigenen Wunsch. Seit seinem Eintritt bei Grohe im November 2006 hat Michael Rauterkus die Professionalisierung des Vertriebs vorangetrieben und erfolgreich zur positiven Entwicklung des Unternehmens beigetragen, zunächst als Leiter der Vertriebsregion Zentraleuropa und Geschäftsführer von Grohe Deutschland und seit Juni 2009 als President Europe. Im Oktober 2011 wurde er Chief Sales Officer der Grohe AG, verantwortlich für die Regionen EMEA und Amerika. 2015 wurde Michael Rauterkus CEO der Grohe AG. Unter seiner Führung ist Grohe in den letzten 5 Jahren in EMENA doppelt so stark wie der Markt gewachsen – durch technologische Innovationen und Komplettlösungen für Badezimmer. Mit seinen IOT-Lösungen ist Grohe jetzt in der Branche führend. „Wir möchten Michael Rauterkus für sein großes Engagement danken, das die Basis für Grohes Innovationsstärke und dauerhaften Erfolg ist. Unter seiner Führung wurde Grohe zu einem globalen Marktführer der Branche“, sagt Bijoy Mohan.

