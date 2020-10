14.10.2020

Heiztechnik im Vereinsoutfit

Der Heizungs- und Lüftungsspezialist Wolf aus Mainburg bietet ein besonderes Angebot, bei dem Fußballfans nicht nur warm ums Herz wird.

Endlich rollt wieder der Ball in Deutschlands Fußballstadien. Darüber freut sich auch der Heizungs- und Lüftungsspezialist Wolf. Das Unternehmen unterstützt ab der Fußball-Bundesliga Saison 2020/2021 auch das Bundesliga-Team von Borussia Dortmund als neuer Lizenznehmer und drückt dem Team zukünftig bei der Jagd nach Punkten die Daumen. Auch wenn Fußballfans nur in begrenzter Anzahl wieder ins Stadion dürfen, liefern Wolf und der BVB gleich zu Saisonbeginn ein Angebot, dass ihnen auch beim Fußball schauen zuhause vorm Fernseher so richtig einheizt.

Auch Fanheizungen anderer Vereine verfügbar

„Für treue Fußballfans bieten wir bereits seit einiger Zeit in Kooperation mit ausgewählten Bundesliga-Teams Fanheizungen im Vereinsdekor an. Aufgrund vieler Nachfragen von Fachhandwerkern und Privatkunden aus dem ganzen Bundesgebiet sind wir stolz, auch für alle BVB Fans einen Wolf-Wärmeerzeuger in den Vereinsfarben anbieten zu können. Wir freuen uns mit diesem erfolgreichen Club und seinen Fans zukünftig hoffentlich viele Siege bejubeln zu können“, erklärt Christoph Batzilla, Bereichsleiter Strategie & Marketing von Wolf. Neben Borussia Dortmund gibt es auch schon Fanheizungen von Holstein Kiel, Dynamo Dresden, Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Hannover 96, 1. FC Nürnberg, SSV Jahn Regensburg und dem FC Schalke 04.

Wolf Fanheizung schwarz-gelb verziert

Zur Auswahl für die BVB-Variante der Wolf-Fanheizung stehen ein effizientes Gas-Brennwertgerät, sparsame Öl-Brennwertgeräte und umweltfreundliche Wärmepumpen. Ein zusätzlicher Vorteil: Die Bundesregierung hat ein Klimapaket beschlossen, aus dem Förderungen von bis zu 45 % für die Fanheizung möglich sind. Zum Kauf und Einbau der Heizung gibt es dann auch noch ein gratis BVB-Fanpaket dazu. Mit moderner Technik schaffen die Wärmeerzeuger der Fan-Edition wohlige Wärme und ein angenehmes Raumklima beim nächsten Fußballabend im heimischen Wohnzimmer. Fußballfans können über die Homepage zur Fanheizung eine unverbindliche Anfrage stellen. Daraufhin meldet sich ein Wolf-Mitarbeiter und vermittelt einen Heizungsfachmann in der Nähe. Dieser berät bei der Produktauswahl und vereinbart einen Vorort-Termin.

Interessierte BVB-Fans können sich über die Aktion auf der Webseite www.bvb-heizung.de informieren und ihre Fanheizung anfordern.

www.bvb-heizung.de

www.wolf.eu/fanheizung

www.wolf.eu