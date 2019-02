27.02.2019

ISH 2019 zeigt internationale Top-Marken

Die Markt- und Technologieführer aus der Haus- und Gebäudetechnik stellen auf der ISH, der Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Klima, ihre Innovationen und Weltneuheiten vor. Sie bereichern damit das weltweit größte Produktportfolio der SHK-Branche.

Ab dem 11. März wird die Messewelt in Frankfurt am Main fünf Tage lang von den drei Steuergrößen Wasser, Wärme, Klima geleitet. Die ISH, die Weltleitmesse der SHK-Branche, startet erstmals am Montag und präsentiert marktfähige Innovationen rund um die Themen Wasser und Energie. Mehr als 2.500 Aussteller, darunter alle Markt- und Technologieführer aus dem In- und Ausland, stellen ihre Technologien und Lösungen auf dem bis zum letzten Messestandplatz ausgebuchten Gelände vor. Dabei geht es sowohl um die neuesten Trends, design- und gesundheitsorientierte Bäder, innovative Gebäudetechnik, als auch um den gewerkeübergreifenden Austausch im Zeitalter der Digitalisierung.

Top-Marken auf der ISH Water

Der Bereich ISH Water, der die Erlebniswelt Bad und die Installationstechnik umfasst, befindet sich in diesem Jahr in den Hallen 1, 2, 3, 4, 5 sowie im Forum. 2019 stehen hier die Top-Themen Farbtrends im Badezimmer, intelligente Wassermanagementsteuersysteme und regenerative Energien für die Trinkwassererwärmung auf der Agenda. Dabei werden unterschiedliche Aspekte der Themen Design, Wellness, Gesundheit, Komfort sowie Ressourcenschonung vorgestellt. Zusätzlich ist die Digitalisierung in allen Bereichen vorherrschend. Denn neben hochwertigen Materialien und Farben fließt immer häufiger intelligent vernetzte Technik ins Bad mit ein. Zu den Top-Marken des weltgrößten Showrooms für Bäderwelten gehören unter anderem: Alape, Antonio Lupi, Bette, Burgbad, Dornbracht, Duravit, Falper, Geberit, Gessi, Grohe, Hansa, Hansgrohe, Hoesch, Hüppe, Ideal Standard, Kaldewei, Kermi, Keuco, Kludi, KWC, Laufen, Franke, Roca, Scavolini, Schell, Toto, Villeroy & Boch, Vitra und Zucchetti/KOS. Im Bereich Installationstechnik präsentieren sich beispielsweise die Unternehmen Akatherm, BWT, Fränkische Rohrwerke, Geberit, Georg Fischer, Grünbeck, Ivar, Judo, Rehau, Rems, Ridge Tool, Rothenberger, Seppelfricke, Uponor, Viega, Walraven, Wavin, Wieland-Werke und Adolf Würth.

ISH Energy richtet den Blick in die Zukunft

Weltweit renommierte Hersteller für effiziente Heizungstechnologien und erneuerbare Energien wie beispielsweise Ariston, Bosch Thermotechnik, BDR Thermea, Brötje, Daikin, Elco, Glen Dimplex, Kermi, Mitsubishi Electric, Nibe, Rettig, Robert Bosch, Remko, Roth Werke, Stiebel Eltron, Vaillant, Viessmann, Weishaupt, Wolf und Zehnder stehen stellvertretend im Bereich ISH Energy für die Themen Wärmeerzeugung und Wärmeübergabe in den Hallen 11.0 und 12.

Auch zum Thema Heizen mit Holz und Abgastechnik sind in den Hallen 9.2 und 11.1 zahlreiche weltbekannte Marken vertreten, darunter Austroflamm, Centrotherm, Fröling, Jeremias, La Nordica/Extraflame, ÖkoFen, Oranier, Poujoulat, Rika, Schiedel, Spartherm, Termatech und Wodtke. In diesem Sektor steht unter anderem das Trendthema Energieeinsparung mit Hybrid Systemen im Fokus.

Der Bereich Wärmeverteilung in den Hallen 9.0 und 9.1 umfasst wichtige Marktgrößen wie Caleffi, Danfoss, Giacomini, Grundfos, Honeywell, IMI Hydronic, KSB, Oventrop, Reflex Winkelmann und Wilo. Afriso-Euro Index, Beckhoff Automation, Belimo Automation, Eberle Controls, EQ-3, Honeywell Building Solution, Johnson Controls, Kieback&Peter, Phoenix Contact, Sauter-Cumulus, SBC, Siemens, S.I.T., Tado, Testo und Wago Kontakttechnik sind unter den Marktführern in Halle 10 mit dem Fokus auf Haus- und Gebäudeautomation, Energiemanagement und Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Moderne Heizsysteme, digitale Heizungstechnik sowie Smart Buildings & Smart Spaces gehören ebenfalls zu den Top-Themen der Messe für den Bereich ISH Energy.

Die Ruhe vor der ISH

ISH 2019 zeigt Innovative Technologien in der Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik

Ebenfalls in diesem Jahr neu: Die Aussteller der Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik präsentieren ihre Highlights komprimiert in der Halle 8. In diesem Bereich geht es unter anderem um moderne Lüftungssysteme wie Indoor Air Quality (IAQ) und zentrale sowie dezentrale Lösungen für Neubau und Sanierung. Zusätzlich werden die Themen Energieeffizienz und Digitalisierung angesprochen. Zu den hier vertretenen Marktführern zählen unter anderem AL-KO Therm, Cabero Wärmetauscher, Daikin Applied, ebm-papst, Exhausto by Aldes, Fläkt Group, Güntner, Helios Ventilatoren, Kampmann, Maico Elektroapparate-Fabrik, Menerga, Schako, Swegon Germany, Systemair, Rütgers, Trox, Wolf und Ziehl-Abegg.

Die ISH wird unterstützt und getragen von den führenden Fachverbänden, dem Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie (BDH), dem Fachverband Gebäude-Klima (FGK), dem Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik (VdZ), der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) sowie dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK). Die Verbände sind jeweils mit ihren eigenen Ständen auf der Messe vertreten, präsentieren die Kompetenz ihrer Branche und zeigen Lösungen zu aktuellen und zukünftigen Fragestellungen auf. Ergänzt wird die umfangreiche Präsentation der Firmen durch zahlreiche Sonderschauen und Foren.

www.ish.messefrankfurt.com