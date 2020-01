22.01.2020

Neue Führungsstruktur für Lixil EMENA und Grohe

Thomas Fuhr und Jonas Brennwald führen die Marke Grohe als Vorstandsteam und konzentrieren sich auch auf ihre internationale Lixil-Rolle, CFO Stefan Gesing verlässt die Grohe AG.

Mit der neuen Organisationsstruktur möchte sich Grohe nun stärker auf die kaufmännischen und technischen Abläufe konzentrieren sowie den Fortschritt beschleunigen.

Das neue Management-Team der Grohe AG innerhalb von Lixil EMENA besteht aus Thomas Fuhr und Jonas Brennwald, die den Vorstand der Gesellschaft bilden. Brennwald, der auch als CEO von Lixil Water Technology EMENA fungieren wird, wird für Lixil alle kaufmännischen Aspekte der Marke und der EMENA-Region leiten. Fuhr wird für alle technischen Bereiche bei Grohe verantwortlich sein und gleichzeitig als COO Fittings Lixil International agieren. Beide werden in ihren Aufgaben von einem Führungsteam unterstützt, das sich auf den kaufmännischen bzw. technischen Bereich konzentriert.

„Diese Änderungen und die Einführung der Führungsteams werden sofort wirksam“, erklärte Grohe am 20. Januar 2020.

„Lixil besteht aus vielen einzelnen Marken, jede auf unterschiedliche Art und Weise, aber alle mit dem gleichen Ziel, ein besseres Zuhause für jedermann überall zu verwirklichen. Unsere globale Marke Grohe ist ein wesentlicher Treiber für herausragendes Wachstum. Ich freue mich, dass Thomas Fuhr und Jonas Brennwald die Integration der Produktions-, Technologie- und Geschäftsressourcen von Grohe in Lixil vorantreiben, um ein kontinuierliches Wachstum in der EMENA-Region zu gewährleisten“, sagt Bijoy Mohan, CEO von Lixil International.

Das Executive-Team „Technology“, das Thomas Fuhr unterstützt, konzentriert sich auf die internationale Technologieorganisation innerhalb von Lixil International und besteht aus:

Christian Götter, Finanzen

Torsten Meier, Forschung und Entwicklung

Jens Harder, Operations

Jens Hildebrand, Personal

Das Executive-Team „Commercial“ um Jonas Brennwald wird für alle kunden- und verbraucherorientierten Aktivitäten für Lixil in der EMENA-Region verantwortlich sein, bestehend aus:

Karsten Nieters, Finanzen

Gerhard Sturm, Marketing

Olivier Steenaert, Personal

Jonas Brennwald und Thomas Fuhr dazu: „Wir freuen uns über ein fantastisches Expertenteam, das die Technologie- und Geschäftsstrategie unterstützt, um Synergien weltweit weiterzuentwickeln, alle unsere Stärken zusammenzuführen und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Geschäfts zu verstärken.“

Im Zusammenhang mit der neuen Organisationstruktur hat sich Stefan Gesing, Finanzvorstand, entschlossen, Grohe zu verlassen und sich neuen Möglichkeiten außerhalb zu widmen. „Ein großes Dankeschön an Stefan Gesing. Unter seiner Leitung setzte er neue Maßstäbe im Finanzmanagement und -controlling bei Grohe. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, sagt Thomas Fuhr, COO Fittings Lixil International und CEO der Grohe AG.

Über Thomas Fuhr

Thomas Fuhr übernahm im Juli 2019 die Position des CEO der Grohe AG. Zusätzlich ist er als COO Fittings Lixil International verantwortlich für Produktion, Beschaffung, Logistik, Qualität, Technologie sowie Forschung und Entwicklung. Er kam 2013 als Executive Director Operations zur Marke Grohe. Zuvor war Thomas Fuhr 22 Jahre bei Mercedes-Benz beschäftigt. Er war in einer Vielzahl von Funktionen in den Bereichen Entwicklung, Fertigung, Qualität, Logistik und Einkauf in Deutschland, Indien, den USA und Großbritannien tätig.

Über Jonas Brennwald

Jonas Brennwald übernahm im Juli 2019 die Position des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Grohe AG und fungierte gleichzeitig als CEO Lixil Water Technology EMENA. Jonas Brennwald leitet seit seinem Eintritt bei Grohe im Jahr 2012 verschiedene Vertriebsregionen für Grohe, zuletzt als Chief Sales Officer. Vor seinem Wechsel zu Grohe war er in zahlreichen Führungspositionen bei bedeutenden Marken wie Mars, Ecolab, Goodyear Dunlop und dem Automobilzulieferer Dorman tätig.

www.grohe.de