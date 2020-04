20.04.2020

Optimierter Basisbetrieb bei Windhager

Um auch während der Corona-Pandemie erfolgreich agieren zu können, hat Windhager ein umfangreiches Maßnahmen-Paket verabschiedet.

Windhager stellt während der Corona-Pandemie mit einem optimierten Basisbetrieb nicht nur der Schutz von Mitarbeitern und Kunden, sondern auch die Service- und Produktqualität sicher.

„Gedanken zur aktuellen Branchenlage“

Durch den optimierten Basisbetrieb wird nicht nur der Schutz von Mitarbeitern und Kunden, sondern auch die hohe Service- und Produktqualität sichergestellt.

Manfred Faustmann, Windhager-Geschäftsführer zieht eine erste erfreuliche Bilanz. „Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen ist es wichtig, zusammenzuhalten und Verantwortung zu zeigen. Gemeinsam ist es uns in kürzester Zeit gelungen, mit zielgerichteten Maßnahmen die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Partner optimal zu schützen und gleichzeitig unsere Liefer- und Leistungsfähigkeit in höchstem Ausmaß aufrecht zu erhalten. Die vielen positiven Rückmeldungen von Kunden und Partnern bestätigen, dass wir richtig agiert haben. Wir sind daher zuversichtlich, dass Windhager auch die aktuelle Herausforderung erfolgreich meistern wird.“

Erfreut zeigt sich auch Frank Geißer , Leitung Vertrieb Deutschland, über die Chancen, die sich dem Vertrieb durch die digitalen Medien eröffnen: „Für geplante Kundenveranstaltungen wurde ein Alternativprogramm geschaffen, bei dem die Nutzung der digitalen Medien eine zentrale Rolle spielt. Dazu stehen die Mitarbeiter des Unternehmens ihren Kunden mit fachkundigen Beratungen ohne direkten Personenkontakt z. B. per Telefon, E-Mail, Videokonferenz, Videos etc. zur Verfügung. Viele Bereiche des Unternehmens wurden auf Home-Office-Betrieb umgestellt. So bleibt die Service- und Betreuungsqualität auch weiterhin erhalten. Sämtliche Gebietsbetreuer sind als Ansprechpartner erreichbar.“

Die Kontaktdaten und auch die Erreichbarkeitszeiten im Vertrieb und in der Auftragsannahme bleiben bestehen. Das betrifft auch die telefonische 24-Stunden-Erreichbarkeit des Kundendienstes. Hier haben derzeit vor allem Störungsbehebungen und systemerhaltende Maßnahmen den Vorrang. Auch der Marketing-Service kann wie gewohnt in Anspruch genommen werden, so der Hersteller.

Auf Grund der großen Nachfrage läuft die Heizkessel-Produktion bei Windhager, unter strengsten Sicherheitsauflagen, auf vollen Touren. So kann auch die derzeit große Nachfrage nach Biomasse-Heizkesseln weiterhin optimal erfüllt werden, heißt es weiter.

